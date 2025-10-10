Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області: розклад на сьогодні

У п’ятницю, 10 жовтня, Укренерго вводить аварійні графіки відключення світла у зв’язку з масованою російською атакою на енергетичні об’єкти.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації.

Розповідаємо про графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області на 10 жовтня.

Графік відключення світла — Дніпро та Дніпропетровська область: 10 жовтня

Через атаки на енергетичні об’єкти, компанія ДТЕК вимушено вводить екстрені відключення світла для регіону.

Зауважимо, що стандартні графіки відключення світла у таких умовах не діють. Світло можуть вимкнути будь-де та будь-якої миті.

Перевірити свою групу відключення можна на сайтах ДТЕК та ЦЕК. Для цього треба ввести дані про свій населений пункт, вулицю та будинок.

У зв’язку з важкою ситуацією в енергосистемі, варто зменшити користування електроприборами та економити світло в пікові години.

Також варто виконати такі дії:

заряди гаджети, павербанки та зарядні станції;

підготуй ліхтарики та свічки;

створи запас їжі, яку не треба готувати;

зроби запаси технічної води.

