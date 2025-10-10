График отключения света в Днепре и Днепропетровской области: расписание на сегодня

В пятницу, 10 октября, Укрэнерго вводит аварийные графики отключения света в связи с массированной атакой российской на энергетические объекты.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Отключения будут отменены после стабилизации ситуации.

Рассказываем о графике отключения света в Днепре и Днепропетровской области на 10 жовтня.

График отключения света — Днепр и Днепропетровская область: 10 октября

Из-за атак на энергетические объекты, компания ДТЭК вынужденно вводит экстренные отключения света для региона.

Заметим, что стандартные графики отключения света в таких условиях не действуют. Свет могут отключить где угодно и в любой момент.

Проверить свою группу отключения можно на сайтах ДТЭК и ЦЭК. Для этого нужно ввести данные о своем населенном пункте, улице и доме.

В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме следует уменьшить пользование электроприборами и экономить свет в пиковые часы.

Также следует выполнить следующие действия:

заряды гаджеты, павербанки и зарядные станции;

подготовь фонарики и свечи;

сотвори запас пищи, которую не нужно готовить;

сделай запасы технической воды.

Также читай поподробнее, как узнать свою группу отключения света.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!