В честь Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин и начала акции 16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия ООН в Украине запустила информационную кампанию “Маленькі речі важливі”.

Акция продлится с 25 ноября по 10 декабря и направлена ​​на просвещение и противодействие любым формам насилия, отмечая важность простых действий для поддержки пострадавших. Читай в материале подробнее об этой акции и как к ней приобщиться.

“Маленькі речі важливі”: детали информационной кампании

Кампания подчеркивает, что даже обычные жесты, как теплый разговор, вопросы Как вы?, предоставленные контакты поддержки или любимое дело, могут стать ключевыми для восстановления после насилия. В контексте войны, разрушающей социальные связи и усиливающей усталость, уровень насилия растет.

По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, только в 2024 году зафиксировано более 180 тысяч обращений по поводу домашнего и гендерно обусловленного насилия.

В центре инициативы — реальные истории людей, преодолевших насилие: женщины, вышедшие из абьюзивных отношений, медийщицы, пережившие онлайн-насилие, специалистки, сопровождающие пострадавших, а также предприниматели, школьники, активисты и другие. Кампания демонстрирует, как маленькие опоры вдохновляют на большие перемены и дают надежду на жизнь без обиды.

К кампании можно присоединиться, распространяя хештег #МаленькіРечіВажливі16днів в социальных сетях и делясь личными историями о том, как простые вещи помогают восстанавливать силы или становятся поддержкой для тех, кто столкнулся с насилием.

Инициатива призвана вдохновить общество на эмпатию и активные действия против насилия. Подробную информацию об акции можно найти на официальных ресурсах ООН в Украине.

