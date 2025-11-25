Для тебе Сімейні стосунки

Маленькі речі важливі: ООН запустила акцію з протидії насильству щодо жінок

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Листопада 2025, 11:00 2 хв.
міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь