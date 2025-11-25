З нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок та початку акції 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства ООН в Україні запустила інформаційну кампанію Маленькі речі важливі.

Акція триватиме з 25 листопада до 10 грудня і спрямована на просвітництво та протидію будь-яким формам насильства, наголошуючи на важливості простих дій для підтримки постраждалих. Читай у матеріалі детальніше про цю акцію та як до неї долучитися.

Маленькі речі важливі: деталі інформаційної кампанії

Кампанія підкреслює, що навіть буденні жести, як тепла розмова, питання Як ви?, надані контакти підтримки чи улюблена справа, можуть стати ключовими для відновлення після насильства. У контексті війни, яка руйнує соціальні зв’язки та посилює втому, рівень насильства зростає.

За даними Національної соціальної сервісної служби України, лише у 2024 році зафіксовано понад 180 тисяч звернень щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства.

У центрі ініціативи — реальні історії людей, які подолали насильство: жінки, що вийшли з аб’юзивних стосунків, медійниці, які пережили онлайн-насильство, фахівчині, що супроводжують постраждалих, а також підприємиці, школярі, активісти та інші. Кампанія демонструє, як маленькі опори надихають на великі зміни та дають надію на життя без кривди.

До кампанії можна долучитися, поширюючи хештег #МаленькіРечіВажливі16днів у соціальних мережах та ділячись особистими історіями про те, як прості речі допомагають відновлювати сили або стають підтримкою для тих, хто стикнувся з насильством.

Ініціатива покликана надихнути суспільство на емпатію та активні дії проти насильства. Детальну інформацію про акцію можна знайти на офіційних ресурсах ООН в Україні.

Раніше ми писали про статистику ВООЗ, в які зазначалось, що кожна третя жінка в світі зазнавала насильства — читай у матеріалі деталі статистики.

