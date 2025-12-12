“Почала думати про самогубство”: історії жінок, які розірвали коло сімейного насильства

Нещодавно в Україні тривала міжнародна акція 16 днів проти насильства, що була спрямована на привернення уваги до гендерно-зумовленого насильства, рівень якого зріс під час війни.

Журналістка Фактів ICTV Олександра Ченкова розповіла історії двох жінок, які знайшли прихисток в одному з одеських шелтерів і почали нове життя після років знущань від партнерів — деталі читай у матеріалі.

Історії жінок, що зазнали домашнього насильства: як потерпілі переживають важкий період

Олена (ім’я змінене з міркувань безпеки) роками терпіла приниження, контроль і фізичне насильство від чоловіка.

Як дитину я родила, він мене не бив, він більше до вагітності. Я вже тоді хотіла входити від нього, та виявилося, що вагітна. А морально він мене просто знищував. Просто я перестала вірити в себе взагалі. Нічого мені вже в житті не хотілося. Я навіть почала думати про самогубство

, — розповіла жінка. Через чотири роки вона наважилася піти і тепер живе в шелтері з донькою вже місяць.

Дар’я, колишня мешканка шелтеру, потерпала від психологічного, економічного та фізичного насильства понад 10 років разом з трьома дітьми.

У нас було і психологічне насильство, і економічне насильство, і фізичне. І кожен цей страшний аспект я зуміла довести в суді, включно з апеляцією, вигравши ці суди

, – поділилася вона. Після виходу з шелтеру Дар’я відновилася, відкрила власну справу і створила нову родину. Тепер вона відвідує притулок, аби надихати інших своїм прикладом.

Шелтер — це засекречений безпечний простір для жінок і дітей, постраждалих від домашнього насильства. Тут надають юридичну, соціальну, медичну та психологічну допомогу, а також працює дитячий садок.

Якщо вона хоче піти, то вона має собі зробити якусь подушку безпеки, має при собі мати завжди документи, знати примірно для себе, куди вона може піти, промоніторити де які є шелтери, де яеі є родичі, котрі можуть її прийняти,

— говорить психологиня шелтеру.

Проживання можливе до пів року, аби жінки могли відновитися і почати незалежне життя.

