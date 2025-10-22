Документи для розлучення 2025: який перелік документів тобі потрібен

В Україні розірвати шлюб можна двома способами: шляхом подачі окремого провадження (коли подружжя подає спільну заяву) і через позовне провадження.
Завдяки останньому можна розлучитися, якщо один із подружжя цього бажає. Для цього необхідно подати спеціальний позив. Які документи потрібні для розлучення 2025 — читай у матеріалі.
Документи для розлучення за наявності неповнолітніх дітей
Часто бувають ситуації, коли подружжя не розлучається через спільних дітей. Однак коли ситуація критична, можна подати на розлучення в порядку окремого провадження. В такому разі тобі не потрібно багато разів відвідувати суд і державні установи. У суд необхідно занести:
- спільну заяву подружжя про розлучення;
- договір про утримання дитини (написаний від руки).
У зазначеному договорі потрібно чітко прописати, з ким залишиться дитина після розлучення, яку допомогу надаватиме дитині батько або мати, який (-а) не житиме з нею, та яку братиме участь у її житті.
Це стосується не тільки проведеного спільного часу, а й матеріального забезпечення маляти.
Важливо, що якщо твоїй дитині вже є 14 років, то вона самостійно може обрати, з ким їй жити після судового процесу.
Які документи потрібні для оформлення розлучення в Україні
Для того, щоб розірвати шлюб, тобі потрібно принести такі документи:
- позовну заяву про намір розлучитися;
- якщо є діти — копії свідоцтв про народження;
- квитанцію про те, що ти оплатив (-ла) судовий збір;
- свідоцтво про шлюб (не копія, а оригінал);
- копії паспорта та ідентифікаційних кодів (для жінки та чоловіка);
- копію позовної заяви.
Розлучення 2025: покрокова інструкція
- Після того, як зібрані всі необхідні документи, необхідно звернутися з ними до суду.
- Для цього необхідно піти в суд за місцем проживання відповідача.
- Якщо є маленькі діти, то всі документи можна подавати в суд за місцем проживання або батька, або матері.
- Крім цього, для розірвання шлюбу часто доводиться наймати людину, яка добре розуміється у судових процесах і допомагає з поданням документів. Наприклад, можна скористатися послугами адвоката або юриста (ця послуга платна).
- Також гроші потрібно заплатити за судовий збір (до 1100 грн).
- Якщо з документами все буде гаразд, а чоловік і жінка згодні на розірвання шлюбу, судовий процес триватиме місяць. За цей час заяву можна відкликати, якщо ви несподівано передумали або помирилися.
- Якщо хтось із подружжя не хоче розлучатися, то судовий процес займе до півроку часу.
Що робити, якщо хтось із пари не хоче розлучатися
У Сімейному кодексі України (ч. 1 ст. 110) чітко прописаний механізм дій в такому разі. Чоловік або жінка, які наполягають на розлученні, мають піти до суду й написати позовну заяву про розлучення.
У такому разі для пришвидшення ходу справи можна залучитися підтримкою фахівця — того ж юриста або адвоката із сімейних справ. Суд розглядає такі випадки від одного до шести місяців.
У яких випадках ти не зможеш розлучитися
Суд не може дати добро на розлучення, якщо дружина вагітна і не минув рік після народження малюка. Це прописано у ст. 110 Сімейного кодексу України. Однак тут теж є свої нюанси. Останній випадок можна оскаржити, якщо:
- інформації про чоловіка як батька малюка немає у свідоцтві про народження дитини;
- якщо чоловік або жінка вчинив (-ла) злочин іншому члену сім’ї (комусь із подружжя, не сестрі чи брату) або дитині;
- якщо ти зробив (-ла) тест на батьківство і він доводить, що дитина — від іншого (потрібно принести в суд відповідну заяву).
