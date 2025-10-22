Документи для розлучення 2025: який перелік документів тобі потрібен

В Україні розірвати шлюб можна двома способами: шляхом подачі окремого провадження (коли подружжя подає спільну заяву) і через позовне провадження.

Завдяки останньому можна розлучитися, якщо один із подружжя цього бажає. Для цього необхідно подати спеціальний позив. Які документи потрібні для розлучення 2025 — читай у матеріалі.

Документи для розлучення за наявності неповнолітніх дітей

Часто бувають ситуації, коли подружжя не розлучається через спільних дітей. Однак коли ситуація критична, можна подати на розлучення в порядку окремого провадження. В такому разі тобі не потрібно багато разів відвідувати суд і державні установи. У суд необхідно занести:

спільну заяву подружжя про розлучення;

договір про утримання дитини (написаний від руки).

У зазначеному договорі потрібно чітко прописати, з ким залишиться дитина після розлучення, яку допомогу надаватиме дитині батько або мати, який (-а) не житиме з нею, та яку братиме участь у її житті.

Це стосується не тільки проведеного спільного часу, а й матеріального забезпечення маляти.

Важливо, що якщо твоїй дитині вже є 14 років, то вона самостійно може обрати, з ким їй жити після судового процесу.

Які документи потрібні для оформлення розлучення в Україні

Для того, щоб розірвати шлюб, тобі потрібно принести такі документи:

позовну заяву про намір розлучитися;

якщо є діти — копії свідоцтв про народження;

квитанцію про те, що ти оплатив (-ла) судовий збір;

свідоцтво про шлюб (не копія, а оригінал);

копії паспорта та ідентифікаційних кодів (для жінки та чоловіка);

копію позовної заяви.

Розлучення 2025: покрокова інструкція

Після того, як зібрані всі необхідні документи, необхідно звернутися з ними до суду.

Для цього необхідно піти в суд за місцем проживання відповідача.

Якщо є маленькі діти, то всі документи можна подавати в суд за місцем проживання або батька, або матері.

Крім цього, для розірвання шлюбу часто доводиться наймати людину, яка добре розуміється у судових процесах і допомагає з поданням документів. Наприклад, можна скористатися послугами адвоката або юриста (ця послуга платна).

Також гроші потрібно заплатити за судовий збір (до 1100 грн).

Якщо з документами все буде гаразд, а чоловік і жінка згодні на розірвання шлюбу, судовий процес триватиме місяць. За цей час заяву можна відкликати, якщо ви несподівано передумали або помирилися.

Якщо хтось із подружжя не хоче розлучатися, то судовий процес займе до півроку часу.

Що робити, якщо хтось із пари не хоче розлучатися

У Сімейному кодексі України (ч. 1 ст. 110) чітко прописаний механізм дій в такому разі. Чоловік або жінка, які наполягають на розлученні, мають піти до суду й написати позовну заяву про розлучення.

У такому разі для пришвидшення ходу справи можна залучитися підтримкою фахівця — того ж юриста або адвоката із сімейних справ. Суд розглядає такі випадки від одного до шести місяців.

У яких випадках ти не зможеш розлучитися

Суд не може дати добро на розлучення, якщо дружина вагітна і не минув рік після народження малюка. Це прописано у ст. 110 Сімейного кодексу України. Однак тут теж є свої нюанси. Останній випадок можна оскаржити, якщо:

інформації про чоловіка як батька малюка немає у свідоцтві про народження дитини;

якщо чоловік або жінка вчинив (-ла) злочин іншому члену сім’ї (комусь із подружжя, не сестрі чи брату) або дитині;

якщо ти зробив (-ла) тест на батьківство і він доводить, що дитина — від іншого (потрібно принести в суд відповідну заяву).

