Розлучення через Дію: хто і коли зможе завершити стосунки онлайн

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, які дозволять подружжям без неповнолітніх дітей оформлювати розлучення онлайн через застосунок Дія вже з 2026 року. Читай у матеріалі деталі щодо процесу нововведення та які умови дадуть можливість розірвати шлюб.

Розлучення через Дію: коли буде доступна функція

Розлучення через Дію спростить процедуру, усунувши необхідність кількох візитів до ДРАЦС та паперову бюрократію.

Процес передбачає подання заяви через Дію, де система автоматично перевірить дані в державних реєстрах на відсутність неповнолітніх дітей. Якщо умови відповідають, шлюб буде розірвано через місяць, протягом якого заяву можна відкликати.

Свідоцтво про розірвання шлюбу з’явиться безпосередньо в застосунку або буде надіслано поштою. Додатково реєстрація може проводитися у форматі відеоконференції з працівником ДРАЦС у реальному часі, забезпечуючи доступність послуги 24/7 з будь-якої точки світу.

Прем’єрка Юлія Свириденко наголосила, що раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів, а відтепер цей процес стане простішим — без черг і зайвих поїздок. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, після подання заяви шлюб розривається автоматично через місяць, якщо немає дітей.

Наразі на порталі Дія вже доступні витяг про розірвання шлюбу та повторна видача свідоцтва, але повна онлайн-процедура з усіма функціями стартує наступного року.

