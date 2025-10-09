Развод через Дію: кто и когда сможет завершить отношения онлайн

Кабинет Министров Украины принял изменения, которые позволят супругам без несовершеннолетних детей оформлять развод онлайн через приложение Дія уже с 2026 года. Читай в материале детали процесса нововведения и какие условия дадут возможность расторгнуть брак.

Развод через Дію: когда будет доступна функция

Развод через Дію упростит процедуру, устранив необходимость нескольких визитов в ГРАГС и бумажную бюрократию.

Процесс предусматривает подачу заявления через Дію, где система автоматически проверит данные в государственных реестрах на отсутствие несовершеннолетних детей. Если условия соответствуют, брак будет расторгнут через месяц, в течение которого можно отозвать заявление.

Свидетельство о расторжении брака появится непосредственно в приложении или будет отправлено по почте. Дополнительно регистрация может производиться в формате видеоконференции с работником ГРАГС в реальном времени, обеспечивая доступность услуги 24/7 из любой точки мира.

Премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что ранее процедура требовала нескольких посещений ГРАГС и бумажных документов, а теперь этот процесс станет проще — без очередей и без лишних поездок. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, после подачи заявления брак разрывается автоматически через месяц, если нет детей.

В настоящее время на портале Дія уже доступны выписка о расторжении брака и повторная выдача свидетельства, но полная онлайн-процедура со всеми функциями стартует в следующем году.



