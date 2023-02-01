У “организаторов” вечеринок, на которых издевались над девушками, проводят обыски — Нацполиция

Любое преступление должно быть наказано. Даже во время войны сексуальные преступления нужно расследовать.

В последние дни социальные сети резонируют историей о молодых ребятах, которые устраивали вечеринки и приглашали туда девушек. Впоследствии стало известно, что девушек эти юноши спаивали алкоголем с наркотиком — ксанаксом, а затем — насиловали.

Ксанакс — это одна из форм бензодиазепинов, оказывающих помощь при тревожности и бессоннице. Данный транквилизатор также является сильным наркосодержащим веществом.

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Через сутки после огласки этой ситуации на преступление среагировала Нацполиция Украины. Там сообщили, что у организаторов этих вечеринок уже проводят обыски.

Как только в интернете появились фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек, правоохранители сразу начали отработку.

К настоящему времени полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного дела проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и другом регионе государства.

В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.

Нацполиция заявила, что детали расследования будут обнародованы позже.

Вікна-новини также внимательно следят за данной ситуацией. В скором времени мы разберем ее подробнее.

Если ты стал(-а) жертвой изнасилования, не стесняйся обратиться за контактом доверия и попросить о помощи. Контакты мы собрали в нашем другом материале.

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