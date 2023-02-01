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В “організаторів” вечірок, на яких кривдили дівчат, проводять обшуки — Нацполіція

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Лютого 2023, 11:45
Кривдили дівчат

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