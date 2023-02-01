В “організаторів” вечірок, на яких кривдили дівчат, проводять обшуки — Нацполіція

Будь-який злочин має бути покараним. Навіть під час війни сексуальні злочини — на часі розслідування.

Останніми днями соціальні мережі резонують історією про молодих хлопців, які влаштовували вечірки та запрошували туди дівчат. Зокрема, повідомлялося, що дівчат ці юнаки споювали алкоголем з наркотичною речовиною, а потім — ґвалтували.

Найімовірніше, йдеться про сильну нарковмісну речовину за назвою ксанакс.

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За добу після розголосу цієї ситуації на злочин зреагувала Нацполіція України. Правоохоронці повідомили, що в організаторів вечірок уже проводять обшуки.

Як тільки в інтернет-мережі з’явилися фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання.

На цей час поліціянти уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.

Зокрема, оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Нацполіція заявила, що деталі розслідування будуть оприлюднені згодом.

Вікна-новини також уважно стежить за цією ситуацією. Згодом ми розберемо її детальніше.

Якщо ти стала(-в) жертвою зґвалтування, не соромся звернутися за контактом довіри та попросити про допомогу. Контакти ми зібрали в нашому іншому матеріалі.

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