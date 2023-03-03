Домашнее насилие не закончилось, о нем просто меньше говорят. Как работает горячая линия во время войны

Насилие есть в каждой стране мира — Украина, к сожалению, не исключение. Эта проблема существовала еще до войны, но сейчас мы переживаем переломные времена, что тоже влияет на частоту случаев домашнего насилия.

А на сколько процентов возрастет его уровень после нашей победы, когда множество травмированных мужчин и женщин вернутся домой с передовой? Когда тысячи людей с оккупированных территорий смогут попросить о помощи? Когда миллионы женщин вернутся домой из-за границы?

Конечно, украинские и международные организации уже разрабатывают механизм послевоенной адаптации, однако это займет определенное время. Между тем проблема домашнего насилия не будет ждать лучших времен.

Сейчас также смотрят

Это не остановит время, поэтому каждый должен быть готов к тому, что нудно будет защитить себя. А сколько из вас знают, куда идти и кто может помочь?

Большинство тешит себя мыслью “со мной этого точно не случится”. Даже если тебе повезет, возможно, придется спасать близкого человека. Для этого следует сохранить номер горячей линии.

Проблема домашнего насилия в Украине никуда не исчезла. О масштабах работы Национальных горячих линий и изменениях, которые произошли после 24 февраля, рассказала директор этого департамента из ОО Ла Страда-Украина Алена Кривуляк.

Статистика не врет: не надейся на везение, будь готова

Кривуляк Алена поделилась статистикой обращения на Национальную горячую линию за 2022 год. Поступило 38 472 звонков по поводу домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. Более 90% из них касались случаев домашнего насилия.

Очень часто различные виды насилия сочетаются в так называемое комплексное насилие. Например, человек переживает одновременно и физическое, и психологическое давление и т.д., — рассказала Алена.

Но насилие имеет разные проявления, наиболее распространенные — психологическое. Его число в Украине достигает около 53%. Для сравнения, физическое насилие имеет 28% запросов, еще 17% — экономическое. Наименьшее количество обращений регистрируется против сексуального насилия — 2%.

Однако следует понимать, что это тема, о которой страшно и стыдно говорить. Большинство замужних женщин даже не подозревают, что существуют изнасилования в браке, поэтому не обращаются за помощью.

Война влияет уже: как изменилась тенденция к насилию после 24 февраля

Алена Кривуляк отметила, что статистика не очень отличается от прошлогодней по количеству обращений. Однако это не означает, что уровень насилия остался прежним. На статистику повлияло много сопутствующих факторов:

Увеличение площади временно оккупированных территорий. Ведь их жители физически не могут позвонить на горячую линию, поскольку там не доступны украинские мобильные операторы и интернет.

Отсутствие света. Люди не всегда могут подзарядить гаджеты и найти сеть.

Массовый выезд за границу. Оттуда женщины не могут позвонить на линию по национальным номерам. Однако держать связь все же удается через переписку и звонки в соцсетях.

Влияние войны на обращения

Так, в период с 24 февраля и три недели после почти не было обращений относительно домашнего насилия. Возобновились профильные обращения только с начала апреля.

Запросы, которые поступали в начале вторжения, в основном касалась войны: как эвакуироваться, каким образом выехать за границу, как получить гуманитарную помощь, что делать, если сгорели документы.

Такая ситуация обусловлена чувством вины. Многие женщины были убеждены, что поднимать вопрос о случаях домашнего насилия сейчас не время.

Также определенную роль сыграли правоохранители, рассказала Алена Кривуляк. Они обесценивали запросы пострадавших, что убивало доверие и оставляло женщину один на один с проблемой.

Через год после вторжения уже зафиксированы первые обращения о домашнем насилии в семьях военных. Это страшная тенденция, потому что женщины не знают, действительно ли любимый человек способен нанести вред.

Когда мужчины приезжают в отпуск или на выходные, наблюдается повышенный уровень агрессии: угрозы оружием женам или запугивание родителей.

Горячая линия: какую помощь ты получишь

Национальная горячая линия — это не линия 102, которая фиксирует факт правонарушения и приезжает на него. Она является центром перенаправления пострадавших в нужные органы и организации, которые могут помочь локально.

Организация также предоставляет информацию, как действовать в ситуации домашнего насилия, и все необходимые контакты организаций защиты в регионе, которые могут помочь. Поэтому ты узнаешь:

куда обратиться;

каким образом может помочь та или иная структура, например Нацполиция или Центр бесплатной правовой помощи;

каким образом устроиться в приют и т. п.

Обратиться на горячую линию по противодействию домашнему насилию ты можешь абсолютно бесплатно в любое время суток. Для этого надо позвонить 116-123 с мобильного или 0 800 500-335 со стационарного.

На линии работает 20 специалистов, которые предоставляют психологические, правовые и информационно-просветительский консультации.

Благодаря этому человек, который в этом нуждается, может пообщаться с психологом или получить консультацию юриста в формате 24/7.

Мы действуем в соответствии с международными стандартами анонимности и конфиденциальности. А это значит, что мы не собираем персональную информацию о людях, которые обращаются к нам. Исключением являются только дети, — говорит Алена.

Так, если линия узнает о факте насилия в отношении ребенка и имеет персональную информацию, то обязана передать ее в правоохранительные органы и в Службу по делам детей.

Война — не повод молчать

До начала полномасштабной войны на тему домашнего насилия говорили более активно. Очевидно, что повестка дня изменилась.

Однако Алена Кривуляк призывает не снижать информационные обороты, чтобы общество не закрывало глаза на проблемы, которые до сих пор есть в нашей стране.

Государство и общественные организации активно работают, поэтому каждый должен знать, на какую помощь и поддержку он может рассчитывать и куда обратиться в случае домашнего насилия.

Домашнее насилие не замечается сразу. Абьюзер не всегда открыт и заметен для других. Мы рассказали о неочевидных проявлениях, которые указывают на бытовое насилие.

Не пропусти самое интересное, подпишись на наш Telegram-канал.