Біжу за мову 2025: стань голосом тех, кому запрещают говорить по-украински свободно

Забег Біжу за мову — это ежегодное спортивное событие, которое уже в третий раз организует Рух Єдині.

В 2025 году забег имеет две важные цели: настойчиво продолжать популяризировать переход на украинский язык и поддержать украинских военных и гражданских, находящихся во вражеском плену.

Пробег состоится 31 августа на киевском ВДНХ, а также пройдет онлайн с 24 по 31 августа, что позволит присоединиться к забегу из любой точки мира.

Этот забег — шанс напомнить о более чем 28 тысячах украинцев, находящихся в плену, среди них гражданские и дети, которым враг запрещает говорить на родном языке.

Мы становимся голосом тех, кто вынужден молчать.

Рух Єдині: от идеи до миллионов единомышленников

Рух Єдині вырос из простой идеи: сделать украинский язык доступным для всех.

Наталья Федечко, создала Инициативу Навчай українською, чтобы помочь тренерам детских кружков и секций проводить занятия с детьми на украинском, а после 24 февраля 2022 года идея выросла в масштабный проект.

Єдині предлагают бесплатные 28-дневные курсы для всех, кто хочет перейти на украинский. Благодаря работе профессиональных филологов-волонтёров и модераторов, которые проводят разговорные клубы, в рамках проекта, на украинский перешло уже больше 100 тысяч человек.

Разговорные клубы стали особенно важными на деоккупированных территориях, где язык является символом сопротивления и психологической поддержки.

Даже во время обстрелов люди продолжают посещать занятия, что доказывает важность языка в современной Украине.

Наша общая цель — помочь одному миллиону русскоязычных украинцев перейти на украинский, — говорит Наталья Федечко.

Забег Біжу за мову — логичное продолжение этой миссии.

Это не просто спортивное событие, а способ привлечь внимание общества к жизненно важным вопросам: языку, пленным и борьбе за украинскую идентичность.

Ключевые идеи и посылы забега

У мероприятия есть несколько важных посылов:

Мы — голос тех, кто в плену. Украинцы в неволе мечтают о дне, когда смогут снова свободно говорить по-украински. Мы бежим за них.

Украинский важен. Плен — убивает. Враг стремится уничтожить всё, что нас отличает. Украинский язык — одно из таких важных отличий.

Бежим, чтобы они снова говорили по-украински. Привлекая внимание к проблеме пленных, мы усиливаем давление на власть и общество, чтобы их освобождение стало приоритетом.

Зарегистрируйся на забег Біжу за мову 2025 и стань голосом тех, кто вынужден молчать. Вместе наш голос сильнее!

