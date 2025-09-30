Радіодиктант-2025: чому цього року він може стати рекордним

У понеділок, 27 жовтня 2025 року, в Україні традиційно проведуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Його запланували провести саме на День української писемності та мови — щорічне свято, яке традиційно відзначають восени як символ поваги до рідної мови.

Про проведення цього мовного флешмобу повідомило Суспільне. Варто нагадати, що ініціатива з’явилася ще у 2000 році завдяки команді Українського Радіо.

Відтоді диктант перетворився на загальнонаціональну подію, що об’єднує мільйони українців у різних куточках світу.

Де можна буде долучитися

Організатори зазначають, що трансляція Радіодиктанту-2025 відбудеться на всіх платформах Суспільного мовлення.

Подію покажуть у прямому ефірі на телебаченні, радіо та в цифрових сервісах. Переглянути ефір зможуть глядачі не лише в Україні, а й у будь-якій країні світу.

Хто бере участь

Щороку в акції активно долучаються школярі, студенти та викладачі. Водночас Радіодиктант пишуть усі охочі — від тих, хто лише починає вивчати українську мову, до філологів та представників діаспори.

Координаторка заходу та виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько підкреслила, що цього разу інтерес до події особливо високий.

До Суспільного звернулася рекордна кількість людей і компаній, які планують писати диктант колективно. Вона наголосила, що це важливий показник, адже диктант стає не лише освітнім, а й корпоративним об’єднавчим заходом.

Ім’я автора тексту та особу, яка зачитуватиме диктант, назвуть пізніше в ефірі Українського Радіо.

Яким був Радіодиктант у 2024 році

Торік до мовного флешмобу долучилося понад пів мільйона учасників із різних міст України та більш ніж 30 країн світу. Близько 10 тисяч робіт надіслали на перевірку.

Авторкою тексту тоді стала відома письменниця Оксана Забужко, а текст мав назву Магія голосу. Диктант читав поет і військовослужбовець Павло Вишебаба.

Цікаво, що у 2024 році подія проходила під звуки повітряної тривоги, але це не зупинило учасників.

Вони писали диктант у школах, університетах, офісах та навіть за кордоном. До акції долучилася й українська діаспора в Німеччині, Хорватії, ОАЕ та інших країнах.

У тексті траплялися й слова, що могли викликати складнощі. Зокрема, письменниця використала слово брехунець, яке привернуло увагу учасників і стало предметом активного обговорення.

Фото: Юлія Хоменко.

Цікаво, що у 2024 році російська окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей ухвалила рішення, яке значно посилює русифікацію.

