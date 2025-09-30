Радиодиктант-2025: почему в этом году он может стать рекордным

В понедельник, 27 октября 2025 года, в Украине традиционно проведут Всеукраинский радиодиктант национального единства. Его запланировали провести именно в День украинской письменности и языка — ежегодный праздник, который традиционно отмечают осенью как символ уважения к родному языку.
О проведении этого языкового флешмоба сообщило Суспільне. Стоит напомнить, что инициатива появилась еще в 2000 году благодаря команде Украинского Радио.
С тех пор диктант превратился в общенациональное событие, которое объединяет миллионы украинцев в разных уголках мира.
Где можно будет присоединиться
Организаторы отмечают, что трансляция Радиодиктанта-2025 состоится на всех платформах Суспільного мовлення.
Событие покажут в прямом эфире на телевидении, радио и в цифровых сервисах. Посмотреть эфир смогут зрители не только в Украине, но и в любой стране мира.
Кто принимает участие
Ежегодно в акции активно участвуют школьники, студенты и преподаватели. В то же время Радиодиктант пишут все желающие — от тех, кто только начинает изучать украинский язык, до филологов и представителей диаспоры.
Координатор мероприятия и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько подчеркнула, что в этот раз интерес к событию особенно высокий.
В Суспільне обратились рекордное количество людей и компаний, которые планируют писать диктант коллективно. Она отметила, что это важный показатель, ведь диктант становится не только образовательным, но и корпоративным объединяющим мероприятием.
Имя автора текста и личность, которая будет зачитывать диктант, назовут позже в эфире Украинского Радио.
Каким был Радиодиктант в 2024 году
В прошлом году к языковому флешмобу присоединилось более полумиллиона участников из разных городов Украины и более чем 30 стран мира. Около 10 тысяч работ отправили на проверку.
Автором текста тогда стала известная писательница Оксана Забужко, а сам текст имел название Магия голоса. Диктант читал поэт и военнослужащий Павел Вишебаба.
Интересно, что в 2024 году событие проходило под звуки воздушной тревоги, но это не остановило участников.
Они писали диктант в школах, университетах, офисах и даже за границей. К акции присоединилась и украинская диаспора в Германии, Хорватии, ОАЭ и других странах.
Фото: Юлия Хоменко.
Интересно, что в 2024 году российская оккупационная власть на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей приняла решение, которое значительно усиливает русификацию.
