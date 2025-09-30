Радиодиктант-2025: почему в этом году он может стать рекордным

В понедельник, 27 октября 2025 года, в Украине традиционно проведут Всеукраинский радиодиктант национального единства. Его запланировали провести именно в День украинской письменности и языка — ежегодный праздник, который традиционно отмечают осенью как символ уважения к родному языку.

О проведении этого языкового флешмоба сообщило Суспільне. Стоит напомнить, что инициатива появилась еще в 2000 году благодаря команде Украинского Радио.

С тех пор диктант превратился в общенациональное событие, которое объединяет миллионы украинцев в разных уголках мира.

Где можно будет присоединиться

Организаторы отмечают, что трансляция Радиодиктанта-2025 состоится на всех платформах Суспільного мовлення.

Событие покажут в прямом эфире на телевидении, радио и в цифровых сервисах. Посмотреть эфир смогут зрители не только в Украине, но и в любой стране мира.

Кто принимает участие

Ежегодно в акции активно участвуют школьники, студенты и преподаватели. В то же время Радиодиктант пишут все желающие — от тех, кто только начинает изучать украинский язык, до филологов и представителей диаспоры.

Координатор мероприятия и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько подчеркнула, что в этот раз интерес к событию особенно высокий.

В Суспільне обратились рекордное количество людей и компаний, которые планируют писать диктант коллективно. Она отметила, что это важный показатель, ведь диктант становится не только образовательным, но и корпоративным объединяющим мероприятием.

Имя автора текста и личность, которая будет зачитывать диктант, назовут позже в эфире Украинского Радио.

Каким был Радиодиктант в 2024 году

В прошлом году к языковому флешмобу присоединилось более полумиллиона участников из разных городов Украины и более чем 30 стран мира. Около 10 тысяч работ отправили на проверку.

Читать по теме Біжу за мову 2025: стань голосом тех, кому запрещают говорить по-украински свободно Ежегодный забег Біжу за мову возвращается в 2025 году, чтобы привлечь внимание к двум важным темам: популяризации украинского языка и поддержки пленных.

Автором текста тогда стала известная писательница Оксана Забужко, а сам текст имел название Магия голоса. Диктант читал поэт и военнослужащий Павел Вишебаба.

Интересно, что в 2024 году событие проходило под звуки воздушной тревоги, но это не остановило участников.

Они писали диктант в школах, университетах, офисах и даже за границей. К акции присоединилась и украинская диаспора в Германии, Хорватии, ОАЭ и других странах.

Фото: Юлия Хоменко.

Интересно, что в 2024 году российская оккупационная власть на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей приняла решение, которое значительно усиливает русификацию.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!