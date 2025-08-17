Геноцид начинается с букваря: что происходит в школах оккупированного Запорожья и Херсона

В 2024 году российские оккупационные власти на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей приняли решение, которое значительно усиливает русификацию.

С нового учебного года украинский язык будет полностью исключен из школьной программы, а родным будет считаться только русский.

Это свидетельствует об истинной цели Кремля — стереть украинскую идентичность и подготовить новое поколение к жизни в российской системе.

Сопротивление в Харьковской области

Директор Яковенковской гимназии в Харьковской области, Татьяна Толстокорая, рассказала о своём опыте противостояния оккупантам. За полгода оккупации ни один учитель её школы не согласился сотрудничать с россиянами.

Несмотря на сильное давление и угрозы, они планировали организовать подпольные уроки по украинской программе.

Российские солдаты постоянно спрашивали, почему мы не радуемся их приходу, — вспоминает Татьяна.

За такое неповиновение её задержали. Оккупанты запугивали родителей, угрожая штрафами и изъятием детей в интернаты, если те не отдадут их в российские школы.

До 1 сентября россияне успели найти нового директора и вывезли все украинские книги из библиотеки, готовясь их сжечь.

Однако им не хватило времени, так как украинские войска освободили населённый пункт.

Пропаганда через образование в Херсонской области

17-летняя Лиза с Херсонской области стала свидетелем того, как Россия пыталась изменить сознание детей. Девушка видела, как сжигали тысячи украинских книг, а вместо них выдавали некачественные российские учебники.

Там было много карт, где оккупированные территории уже были частью России. Когда ты видишь это каждый день, это становится привычным, — говорит Лиза.

С самого начала российские учебники содержали пропагандистские фразы, такие как “неонацисты” и “киевский режим”.

В учебной литературе русский язык часто был языком заданий, в то время как текст оставался на украинском, что имело манипулятивный эффект.

На четвертом году оккупации, говорят аналитики, политика русификации становится ещё агрессивнее.

Стратегия Путина: лингвоцид и геноцид

Аналитики считают, что решение об исключении украинского языка из школьных программ — это целенаправленный акт лингвоцида и часть геноцида против украинского народа.

По переписи 2001 года, большинство населения Запорожской и Херсонской областей идентифицировали себя как этнических украинцев и считали украинский язык родным.

По словам британского журналиста Питера Дикинсона, Путин боится, что успешная демократическая Украина с высоким уровнем жизни станет примером для россиян.

Это могло бы спровоцировать требования к изменениям внутри самой России.

Если украинцы могут это сделать, почему мы не можем? — это вопрос, которого боится Кремль.

Именно поэтому Россия пытается заменить всё украинское российским: язык, культуру, историю, религию. Больше всего рискуют дети, которые легче всего поддаются пропаганде.

Через кружки и военно-патриотическое воспитание их учат ненавидеть Украину, готовя к тому, чтобы они с оружием в руках воевали против собственного народа.

Аналитики предупреждают, что чем дольше длится оккупация, тем труднее Украине будет вернуть менталитет людей.

Путин осознал, что украинцы никогда добровольно не выберут Россию, поэтому его единственная стратегия — принуждение и террор, что ведёт к уничтожению нас как нации.

