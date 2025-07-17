“Детей заставляют собирать дроны”: что нового придумала российская пропаганда

Российские пропагандисты продолжают добросовестно и без устали придумывать новые фейки об Украине и войне. На прошлой неделе россияне придумали новую идею и стали стремительно ее распространять. Пропаганда касалась украинских детей, которых якобы “заставляют собирать дроны для ВСУ”. Больше о дебрях российской пропаганды рассказали Детектор медиа.

Россияне создали новые фейки об Украине: обзор

Журналисты промониторили российские каналы пропаганды и обнаружили новую “жемчужину”. Кремлевские медиа на той неделе публиковали, что в Сумах якобы детей нанимают для сбора дронов для ВСУ. За последнюю неделю аналитики зафиксировали 15 новых дезинформационных вбросов.

В список вошли следующие фейки российской пропаганды:

“ПриватБанк блокирует карточки призывников с требованием обратиться в ТЦК”;

“Украинцы участвовали в поджогах в Польше”;

“Приказ о том, что украинки теперь должны вступать в ВСУ и выполнять приказы личного характера”;

“Обвинения ООН в адрес Украины” и другие.

Фейк относительно ПриватБанка заключался в том, что банк якобы блокирует карточки мужчин призывного возраста с сообщением: “Ваша карта останется в банкомате. Обратитесь в ТЦК и СП”. Россияне использовали фото платежного терминала, сделанное в 2017 году, когда он показывал сообщение о кибератаке.

Затем изменили надпись в фотошопе. Напомним, что у банков нет технической возможности и полномочий блокировать карточки украинцев в военных целях. Этот фейк россиян направлен на подрыв доверия к войску и власти, нацеленный на панику.

Российский фейк по поводу поджогов в Польше сработал иначе. В польских соцсетях запустили цепочку ложных сообщений о якобы причастности украинцев к поджогам. В качестве повода использовали заявления депутата Владимежа Скалика. Он исказил слова активистки Натальи Панченко.

Наталья предостерегала от языка вражды в феврале 2025 года, однако ее слова интерпретировали как призыв к насилию. В то же время польские фактчекеры установили, что поджоги в Варшаве были исполнены российскими разведчиками.

Третий фейк недели касался украинских детей. По словам российских пропагандистов, в Сумах детей якобы нанимали на работу по сборке дронов для ВСУ. В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк: таких объявлений не существует, а указанный номер недействителен.

Россияне создали “объявления”, которые якобы развешивали у школ. В объявлениях содержались предложения летней подработки. Там предлагали деньги и обеды. А рядом было приписано, что в Украине люди голодают, потому это и неудивительно.

Фейк направлен на подрыв доверия к ВСУ и создание образа Украины как государства, привлекающего к войне детей.

Последним из ярких фейков недели россияне распространяли сообщения о якобы обвинениях ООН в адрес Украины в массовых пытках военнопленных. На самом же деле в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека были упомянуты отдельные случаи, которые должна расследовать Украина.

Но в этом же документе сказано о российских преступлениях против украинских военнопленных — в частности, о пытках, сексуальном насилии, принудительном получении гражданства и т.д. Цель российской пропаганды — переложить ответственность со своих преступлений на Украину.

Раньше мы рассказывали, почему подростки до сих пор слушают российскую музыку.

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