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“Детей заставляют собирать дроны”: что нового придумала российская пропаганда

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 июля 2025, 20:30
новые российские фейки

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