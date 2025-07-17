“Дітей змушують збирати дрони”: що нового вигадала російська пропаганда

Російські пропагандисти продовжують сумлінно та невтомно вигадувати нові фейки про Україну та війну. На минулому тижні росіяни вигадали нову ідею і стали стрімко її поширювати. Пропаганда стосувалася українських дітей, яких нібито “змушують збирати дрони для ЗСУ”. Більше про нетрі російської пропаганди розповіли Детектор медіа.

Росіяни створили нові фейки про Україну: огляд

Журналісти промоніторили російські канали пропаганди та знайшли нову “перлину”. Кремлівські медіа на тому тижні публікували, що у Сумах нібито дітей наймають для збору дронів для ЗСУ. За останній тиждень аналітики зафіксували 15 нових дезінформаційних вкидів.

До переліку увійшли такі фейки російської пропаганди:

“ПриватБанк блокує картки призовників із вимогою звернутися до ТЦК”;

“Українці брали участь у підпалах у Польщі”;

“Наказ про те, що українки тепер повинні вступати до ЗСУ і виконувати накази особистого характеру”;

“Звинувачення ООН на адресу України” та інші.

Фейк щодо ПриватБанку полягав у тому, що банк нібито блокує картки чоловіків призовного віку з повідомленням: “Ваша картка залишиться в банкоматі. Зверніться до ТЦК та СП”. Росіяни використали фото платіжного терміналу, зроблене у 2017 році, коли він показував повідомлення про кібератаку.

Потім змінили напис у фотошопі. Нагадаємо, що банки не мають технічної можливості та повноважень блокувати картки українців у військових цілях. Цей фейк росіян спрямований на підрив довіри до війська і влади, націлений на паніку.

Російський фейк щодо підпалів у Польщі спрацював інакше. У польських соцмережах запустили ланцюжок неправдивих повідомлень про нібито причетність українців до підпалів. Як привід використали заяви депутата Влодзімежа Скаліка. Він перекрутив слова активістки Наталії Панченко.

Наталія застерігала проти мови ворожнечі у лютому 2025 року, однак її слова інтерпретували як заклик до насильства. Водночас польські фактчекери встановили, що підпали у Варшаві були виконані російськими розвідниками.

Третій фейк тижня стосувався українських дітей. За словами російських пропагандистів, у Сумах нібито дітей наймали на роботу зі збирання дронів для ЗСУ. У Центрі протидії дезінформації спростували фейк: таких оголошень не існує, а вказаний номер є недійсним.

Росіяни створили “оголошення”, які нібито розвішували біля шкіл. В оголошеннях містилися пропозиції літньої підробітки. Там пропонували гроші та обіди. А поруч було приписано, що в Україні люди голодують, тому це й не дивно.

Фейк спрямований на підрив довіри до ЗСУ та створення образу України як держави, яка залучає до війни дітей.

Останнім з яскравих фейків тижня росіяни поширювали повідомлення про нібито звинувачення ООН на адресу України у масових катуваннях військовополонених. Насправді ж у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини були згадані окремі випадки, які має розслідувати Україна.

Однак у цьому ж документі сказано про російські злочини проти українських військовополонених — зокрема про тортури, сексуальне насильство, примусове отримання громадянства тощо. Мета російської пропаганди — перекласти відповідальність зі своїх злочинів на Україну.

Раніше ми розповідали, чому підлітки досі слухають російську музику.

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