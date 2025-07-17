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“Дітей змушують збирати дрони”: що нового вигадала російська пропаганда

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Липня 2025, 20:30
нові російські фейки

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