У 2024 році російська окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей ухвалила рішення, яке значно посилює русифікацію.

З нового навчального року українська мова буде повністю виключена зі шкільної програми, а рідною мовою вважатиметься лише російська.

Це свідчить про справжню мету Кремля — стерти українську ідентичність і підготувати нове покоління до життя в російській системі.

Протистояння на Харківщині

Директорка Яковенківської гімназії на Харківщині, Тетяна Товстокора, розповіла про свій досвід протистояння окупантам.

За пів року окупації жоден з учителів її школи не погодився співпрацювати з росіянами. Попри шалений тиск і погрози, вони планували організувати підпільні уроки за українською програмою.

Російські солдати постійно запитували, чому ми не радіємо їхньому приходу, — згадує Тетяна.

За таку непокору її затримали. Окупанти залякували батьків, погрожуючи штрафами та вилученням дітей до інтернатів, якщо ті не віддадуть їх до російських шкіл.

До 1 вересня росіяни знайшли нову директорку та вивезли всі українські книжки з бібліотеки, готуючись їх спалити.

Проте їм не вистачило часу, оскільки українські війська звільнили населений пункт.

Пропаганда через освіту на Херсонщині

17-річна Ліза з Херсонщини стала свідком того, як Росія намагалася змінити свідомість дітей.

Дівчина бачила, як спалювали тисячі українських книжок, а замість них видавали російські підручники низької якості.

Там було багато карт, де окуповані території вже були частиною Росії. Коли ти бачиш це щодня, це стає звичним, — каже Ліза.

З самого початку російські підручники містили пропагандистські фрази, як-от “неонацисти”, “київський режим”.

У навчальній літературі російська мова часто була мовою завдань, тоді як текст залишався українським, що мало маніпулятивний ефект.

На четвертому році окупації, кажуть аналітики, політика русифікації стає ще агресивнішою.

Стратегія Путіна: лінгвоцид та геноцид

Аналітики вважають, що рішення про виключення української мови з навчальних програм — це цілеспрямований акт лінгвоциду і частина геноциду проти українського народу.

За переписом 2001 року, більшість населення Запорізької та Херсонської областей ідентифікували себе як етнічних українців і вважали українську мову рідною.

За словами британського журналіста Пітера Дікінсона, Путін боїться, що успішна демократична Україна з високим рівнем життя стане прикладом для росіян. Це могло б спровокувати вимоги до змін всередині самої Росії.

Якщо українці можуть це зробити, чому ми не можемо? — це питання, якого боїться Кремль.

Саме тому Росія намагається замінити все українське російським — мову, культуру, історію, релігію. Найбільше ризикують діти, які найлегше піддаються пропаганді.

Через гуртки та військово-патріотичне виховання їх навчають ненавидіти Україну, готуючи до того, щоб вони зі зброєю в руках воювали проти власного народу.

Аналітики попереджають, що чим довше триває окупація, тим важче буде Україні повернути ментальність людей.

Путін усвідомив, що українці ніколи добровільно не оберуть Росію, тому його єдина стратегія — примус і терор, що веде до знищення нас як нації.

