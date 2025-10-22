Радиодиктант-2025: топ ошибок, которые делают украинцы каждый год

Через неделю украинцы присоединятся к написанию Всеукраинского радиодиктанта. Этот ежегодный языковой флешмоб уже более двух десятилетий объединяет любителей украинского языка по всему миру — от школьников и студентов до филологов и представителей диаспоры за океаном.

Перед началом традиционного марафона стоит вспомнить, какие трудности чаще всего возникают у его участников.

Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин, которую цитирует 24 канал, отмечает, что чаще всего участники допускают именно те ошибки, которые знакомы со школьной скамьи.

Наиболее распространенные ошибки участников радиодиктанта

Прежде всего, это путаница в безударных е и и, например в словах “смійецця” вместо “сміється” или “бородьба” вместо “боротьба”. Чтобы избежать таких неточностей, стоит подобрать однокоренное слово, где сомнительный звук слышится отчетливо: “сміятися”, “боротися”.

Нередко возникают проблемы и с написанием собственных имен, сложных слов— писать их вместе, через дефис или раздельно — а также со словами с апострофом.

Многие сомневаются, когда ставить апостроф после б, п, в, м, ф перед я, ю, є или ї.

Не менее сложной остается и пунктуация: участники путаются, когда совпадают два знака препинания подряд или забывают ставить кавычки при передаче прямой речи или цитаты.

Педагог советует перед написанием диктанта повторить основные правила — от употребления апострофа до пунктуации в сложных предложениях.

Во время самого диктанта главное — внимательно слушать интонацию читця, ведь именно она часто подсказывает, где нужно поставить запятую или тире.

Как подготовиться к радиодиктанту-2025

Чтобы избежать ошибок, полезно перечитать несколько страниц орфографии , потренироваться в написании сложных слов и проверить, как оформляется прямая речь.

Хорошей разминкой станут диктанты прошлых лет — их можно найти на сайте Суспільного или на YouTube-канале Українського радіо.

Когда состоится Всеукраинский радиодиктант

В 2025 году радиодиктант пройдет 27 октября в 11:00. Автором текста стала писательница Евгения Кузнецова , а прочитает его народная артистка Украины Наталья Сумская.

Трансляцию можно будет увидеть и услышать на всех платформах Суспільного мовлення — по телевидению, радио и онлайн.

Инициатива Українського радіо, начатая еще в 2000 году, превратилась в традицию, которая ежегодно напоминает, насколько язык способен объединять людей в разных уголках планеты.

В этом году мероприятие уже набирает рекордные масштабы — число желающих присоединиться превысило показатели прошлых лет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!