Оприлюднено текст Радіодиктанту: перевіряй, скільки у тебе помилок

Суспільне Мовлення опублікувало повний текст Радіодиктанту національної єдності 2025 року під назвою Треба жити!. Цей щорічний захід, присвячений українській мові та культурі, закликає учасників жити повноцінно, попри виклики війни, і підкреслює важливість мови, любові та опору.

Читай у матеріалі повний текст Радіодиктанту 2025 року та перевіряй, чи багато у тебе помилок.

Текст Радіодиктанту 2025

Радіодиктант, який традиційно проводиться до Дня української писемності та мови, цього року фокусується на темі активного життя.

Учасники писали текст під диктовку, а тепер можуть порівняти свої варіанти з офіційним. Організатори зазначають, що захід не лише перевіряє грамотність, а й надихає на роздуми про цінність життя, культури та національної ідентичності.

Повний текст Радіодиктанту 2025:

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на “інтерсіті”, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: “допіру”, “пітятко” чи “кияхи”.

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться “далекобійний дрон” або “балістична ракета”, а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Учасники могли надсилати свої роботи для перевірки, а комісія опрацює всі листи перед оголошенням результатів. Радіодиктант став символом єдності українців, особливо в умовах воєнного стану, і продовжує популяризувати мову як елемент опору та культурної спадщини.

