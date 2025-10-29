Обнародован текст Радиодиктанта: проверяй, сколько у тебя ошибок

Суспільне Мовлення опубликовало полный текст Радиодиктанта национального единства 2025 года под названием Надо жить! Это ежегодное мероприятие, посвященное украинскому языку и культуре, призывает участников жить полноценно, несмотря на вызовы войны, и подчеркивает важность языка, любви и сопротивления.

Читай в материале полный текст Радиодиктанта 2025 года и проверяй, много ли у тебя ошибок.

Текст Радиодиктанта 2025

Радиодиктант, традиционно проводимый ко Дню украинской письменности и языка, в этом году фокусируется на теме активной жизни.

Участники писали текст под диктовку, а теперь могут сравнить свои варианты с официальным. Организаторы отмечают, что мероприятие не только проверяет грамотность, но и вдохновляет размышления о ценности жизни, культуры и национальной идентичности.

Полный текст Радиодиктанта 2025:

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на “інтерсіті”, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: “допіру”, “пітятко” чи “кияхи”.

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться “далекобійний дрон” або “балістична ракета”, а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Участники могли отправлять свои работы для проверки, а комиссия проработает все письма перед оглашением результатов. Радиодиктант стал символом единства украинцев, особенно в условиях военного положения, и продолжает популяризировать язык как элемент сопротивления и культурного наследия.

