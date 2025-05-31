Життя без боргів реальне: як погасити кредити й позики та не брати нові

Часто люди намагаються до Нового року повернути всі борги, щоб не бути нікому винним. Але інколи таке швидке погашення боргів призводить до того, що невдовзі знову треба брати у борг чи оформляти кредит.

Фінансова радниця Галина Тритяк розповіла для 24 каналу про специфіку боргів та як ефективно їх позбуватися.

Як борги впливають на життя людини

Галина Тритяк говорить, що борги додають стресу та тривоги, тож це, звісно, негативно впливає на життя та відносини з грошима. Але можуть бути хороші позики, наприклад, на розвиток бізнесу. У цьому випадку кредит допомагає генерувати більший дохід, ніж щомісячний борговий платіж.

Як гасити борги

Фінансова радниця говорить, що перший крок до позбавлення боргів — це скласти план. Треба розробляти стратегії, які залежать від розміру боргових зобовʼязань та доходу. За словами Галини Тритяк, інколи це поступове зменшення кредитного ліміту. Вона також наголошує, що треба якомога швидше гасити позики у мікрофінансових організаціях з високими відсотками.

Точно нашкодить закриття кредиту без плану, бо є високий ризик закинути на погашення боргу більшу суму, ніж доступна, і потім не мати можливості нормально покрити усі місячні витрати. А це призводить до нових позик, — пояснює фінансова радниця.

Важливо під час складання плану погашення боргів враховувати витрати на базові потреби. Треба розуміти, що на певний час доведеться ввести якісь обмеження.

Якщо треба погасити відразу кілька боргів, то треба визначити пріоритети. Зазвичай, раціонально починати з того боргу, де найвищі відсотки. Але найефективніше починати з кредиту, який менший у розмірі. Але експертка зазначає, що кожна ситуація індивідуальна, й слід враховувати різні фактори та наслідки.

Галина Тритяк вважає, що більшість кредитів люди беруть не тому, що в них безвихідна ситуація, а тому, що живуть коштом майбутніх доходів. Люди хочуть вже зараз придбати якусь річ і не чекати. Треба обʼєктивно оцінювати ситуацію і не жити в ілюзії, що все доступно, це дозволить уникати боргів.

Як навчитися жити не в кредит

Більшість людей у своєму житті брали кредити. Інколи дійсно буває безвихідна ситуація, коли терміново потрібні кошти. А інколи люди просто хочуть вже зараз отримати, наприклад, новий смартфон.

Коли людина бере кредит, вона має знати про дві основні його складові: тіло кредиту та проценти за користування. Ці дві частини є невіддільною частиною будь-якого кредиту, і розуміння їх ролі може значно полегшити фінансове становище

Тіло кредиту — це та сума, яку ти позичив(-ла). Відсоток за користування — це вартість, яку ти платиш за можливість користуватися грошима банку.

Основне правило погашення кредитів полягає в тому, що кожен місяць окрім виплати відсотків за користування важливо зменшувати тіло кредиту. Тоді і сума відсотків буде меншою.

Щоб не жити в кредит, треба усвідомлено зробити цей вибір. Треба розуміти, що ти більше не використовуватимеш кредитну карту, а розраховуватимеш на власні можливості. Якщо якась річ тобі потрібна не терміново, то краще трішки довше відкладати певну суму й купити бажане в один платіж.

Щоб не брати кредити, треба:

планувати бюджет — розписувати кошти на базові потреби і завжди заощаджувати певну суму;

знайти підробіток — зараз існує багато варіантів підробітку навіть вдома;

закрити кредитну карту — якщо ти її закриєш, то не зможеш витрачати з неї кошти;

позбуватися старих речей, продавати їх — у кожного є речі, якими більше не користують: від речей до побутової техніки. Можливо, хтось захоче в тебе ці речі придбати;

віддавати перевагу безкоштовним розвагам — у різних містах влаштовують багато безкоштовних розваг, зокрема виставки. Можна збиратися вдома компанією та грати в настільні ігри або знайти інші варіанти, як провести час.

Якщо ти живеш не сам(-а), то планування бюджету відрізняється. Раніше ми розповідали, як спланувати сімейний бюджет.

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