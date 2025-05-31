Жизнь без долгов реальна: как погасить кредиты и задолжности и не брать новые

Часто люди стараются к Новому году вернуть все долги, чтобы никому не быть должным. Но иногда столь быстрое погашение долгов приводит к тому, что скоро снова нужно брать в долг или оформлять кредит.

Финансовый советник Галина Тритяк рассказала для 24 канала о специфике долгов и как эффективно от них избавляться.

Как долги влияют на жизнь человека

Галина Тритяк говорит, что долги добавляют стресс и тревогу, поэтому это, конечно, негативно влияет на жизнь и отношения с деньгами. Но могут быть хорошие кредиты, например, на развитие бизнеса. В этом случае кредит помогает генерировать больший доход, чем ежемесячный долговой платеж.

Как гасить долги

Финансовый советник говорит, что первый шаг к лишению долгов — составить план. Следует разрабатывать стратегии, зависящие от размера долговых обязательств и дохода. По словам Галины Тритяк, иногда это постепенное уменьшение кредитного лимита. Она также отмечает, что нужно как можно скорее гасить кредиты в микрофинансовых организациях с высокими процентами.

Точно навредит закрытие кредита без плана, поскольку высок риск забросить на погашение долга большую сумму, чем доступная и потом не иметь возможности нормально покрыть все месячные расходы. А это приводит к новым займам, — объясняет финансовый советник.

Важно при составлении плана погашения долгов учитывать затраты на базовые нужды. Надо понимать, что на время придется ввести какие-то ограничения.

Если нужно погасить сразу несколько долгов, нужно определить приоритеты. Как правило, рационально начинать с того долга, где высокие проценты. Но эффективнее всего начинать с кредита, который меньше в размере. Но эксперт отмечает, что каждая ситуация индивидуальна, и следует учитывать различные фактор и последствия.

Галина Тритяк считает, что большинство кредитов люди берут не потому, что у них безвыходная ситуация, а потому, что живут на средства будущих доходов. Люди хотят уже сейчас приобрести какую-нибудь вещь и не ждать. Надо объективно оценивать ситуацию и не жить в иллюзии, что все доступно, это позволит избежать долгов.

Как научиться жить не в кредит

Большинство людей в своей жизни брали кредиты. Иногда действительно бывает безысходная ситуация, когда срочно нужны средства. А иногда люди просто хотят уже сейчас получить, например, новый смартфон.

Когда человек берет кредит, он должен знать о двух основных его составляющих: тело кредита и проценты за пользование. Эти две части являются неотъемлемой частью любого кредита, и понимание их роли может значительно облегчить финансовое положение.

Тело кредита — это та сумма, которую ты взял(-а) в займы. Процент за пользование — это стоимость, которую ты платишь за возможность пользоваться деньгами банка.

Основное правило погашения кредитов состоит в том, что каждый месяц, кроме выплаты процентов за пользование, важно уменьшать тело кредита. Тогда и сумма процентов будет меньше.

Чтобы не жить в кредит, нужно осознанно сделать этот выбор. Надо понимать, что ты больше не будешь использовать кредитную карту, а будешь рассчитывать на собственные возможности. Если какая-нибудь вещь тебе нужна не срочно, то лучше немного дольше откладывать определенную сумму и купить желаемое в один платеж.

Чтобы не брать кредиты, нужно:

планировать бюджет — расписывать средства на базовые нужды и всегда экономить определенную сумму;

найти подработку — сейчас существует много вариантов подработки даже дома;

закрыть кредитную карту — если ты ее закроешь, то не сможешь тратить из нее средства;

избавляться от старых вещей, продавать их — у каждого есть вещи, которыми больше не пользуются: от вещей до бытовой техники. Возможно, кто-нибудь захочет у тебя эти вещи приобрести;

отдавать предпочтение бесплатным развлечениям — в разных городах устраивают много бесплатных развлечений, в том числе выставки. Можно собираться дома компанией и играть в настольные игры или найти другие варианты, как провести время.

