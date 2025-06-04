Не выбрасывай, а попробуй новый способ! Как отстирать шелковицу с одежды

В летний сезон пятна от ягод появляются, пожалуй, чаще всего. Если ты не знаешь, как стирать такую одежду, не спеши ее выбрасывать. Хотя пигмент шелковицы очень сильный, мы расскажем тебе, как отстирать такое пятно.

Как отстирать пятна от шелковицы

Способ 1: Облей пятно (если ткань не шерсть или шелк) кипятком. Свежее пятно сразу смоется. После этого отправляй вещь в стиральную машину.

Способ 2: Если следы все же остались, смешай уксус, теплую воду и лимонный сок — на три столовых ложки уксуса влей одну ложку лимонного сока и стакан воды. В этой смеси оставь одежду на полчаса. После этого постирай в машинке.

Способ 3: Попробуй нанести на пятно моющее средство для посуды на несколько минут и тщательно потереть. После этого одежду тоже нужно постирать в машинке.

Способ 4: Если ты не дома и под рукой нет ничего, попробуй выжать на пятно зеленую ягоду шелковицы. Неспелая ягода имеет кислоту подобную лимонной, что тоже может вывести пятно.

Способ 5: В случае если пятно устарело, способ с желчным мылом для тебя. Этим мылом нужно дважды застирать пятно и обязательно прополоскать в холодной воде. Но такой способ не подходит для белых вещей.

Способ 6: Сделай кашицу из соли и воды. Ею потри свежее пятно и оставь на час. Соль — природный абсорбент, поглотит сок шелковицы.

Способ 7: Стирка с помощью кефира. Он содержит молочную кислоту, которая обесцвечивает пятна такого характера. Замочи одежду в кефире на 2-3 часа, а затем постирай. Такой способ подходит также для белых вещей.

Чем нельзя отстирывать шелковицу

Ни в коем случае не используй хозяйственное мыло и порошок. Они только помогут соку впитаться в ткань еще больше. Отстирать пятна от шелковицы с одежды после мыла и порошка будет очень сложно.

Перед стиркой обязательно используй один из способов, приведенных выше.

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