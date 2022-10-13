Найди свое и умей отдыхать: Александр Педан дает советы для всех желающих начать волонтерить

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие начали отдавать себя волонтерству. Среди них немало украинских художников, звезд и телеведущих, которые стали голосом нашего народа в мировых медиа и на иностранных площадках.
Одним из таких является известный телеведущий, основатель общественного движения JuniorZ — Александр Педан. Для него волонтерство сейчас стало не только способом помочь кому-то, кто в этом нуждается — он собственными силами приближает общую победу над россиянами.
Украинской правде Александр признается: за это время успел пообщаться со многими людьми, которые долго занимаются благотворительностью и может дать несколько интересных советов для новичков в этом деле.
Во время войны все зависит от нас, от каждого украинца. И мне импонирует то, что все мы в любой момент готовы сплотиться и помочь друг другу.
Во время войны все зависит от нас, от каждого украинца. И мне импонирует то, что все мы в любой момент готовы сплотиться и помочь друг другу.
Собственную ценность он видит и в том, что работа волонтеров в целом стоит на весах с жизнью: именно они могут прийти на помощь в критические моменты, привезти лекарства, воду и продукты туда, где люди этого не могут сделать самостоятельно.
Во-первых, — советует Александр, — стоит начинать с малого и приятного, понятного тебе. Лучше всего волонтер может выполнить свою работу именно в той области, где он экспертен или способен выполнять работу качественно и быстро.
— Если тебе нравится общаться с людьми — вперед! Ищи фонд, который найдет для тебя работу. Или плети сетки, или сортируй гуманитарную помощь.
Если есть желание создать собственную благотворительную организацию, лучше проверить наличие таких же фондов: возможно, лучше объединить силы нескольких людей в одном направлении, чем строить несколько идентичных организаций. К собственной инициативе лучше готовиться, работая в уже сформированном благотворительном сообществе.
Если есть желание создать собственную благотворительную организацию, лучше проверить наличие таких же фондов: возможно, лучше объединить силы нескольких людей в одном направлении, чем строить несколько идентичных организаций. К собственной инициативе лучше готовиться, работая в уже сформированном благотворительном сообществе.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)
Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)
Не закрыта волонтерская деятельность и для подростков, уверяет Педан. Ведь дети — это еще один мощный фронт Украины.
— Мы не говорим о поездках в зону боевых действий, но каждая пара рук сейчас очень важна. Каждый из нас может сортировать гуманитарку, вести социальные сети благотворительного фонда, принимать звонки от нуждающихся в помощи.
По словам телеведущего, сейчас можно найти работу в молодежных сообществах, которые ездят по Украине и восстанавливают поврежденные населенные пункты в пределах безопасного региона.
— Напоследок, стоит следить за собственным здоровьем — физическим и психологическим. Так что если совмещать волонтерскую деятельность с учебой становится трудно — лучше возьми паузу в благотворительности. Всем нам нужно учиться и работать, чтобы прилагать умственные и материальные ресурсы к победе.
Обязательно дай себе время на отдых, потому что только так ты можешь стать полезным для Украины!
Обязательно дай себе время на отдых, потому что только так ты можешь стать полезным для Украины!
Именно дети вселяют надежду в наше счастливое будущее! Как девятилетний волонтер помогает ВСУ — читай в материале!
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