Найди свое и умей отдыхать: Александр Педан дает советы для всех желающих начать волонтерить

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие начали отдавать себя волонтерству. Среди них немало украинских художников, звезд и телеведущих, которые стали голосом нашего народа в мировых медиа и на иностранных площадках.

Одним из таких является известный телеведущий, основатель общественного движения JuniorZ — Александр Педан. Для него волонтерство сейчас стало не только способом помочь кому-то, кто в этом нуждается — он собственными силами приближает общую победу над россиянами.

Украинской правде Александр признается: за это время успел пообщаться со многими людьми, которые долго занимаются благотворительностью и может дать несколько интересных советов для новичков в этом деле.

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Во время войны все зависит от нас, от каждого украинца. И мне импонирует то, что все мы в любой момент готовы сплотиться и помочь друг другу.

Собственную ценность он видит и в том, что работа волонтеров в целом стоит на весах с жизнью: именно они могут прийти на помощь в критические моменты, привезти лекарства, воду и продукты туда, где люди этого не могут сделать самостоятельно.

Как лучше начинать волонтерить: советы Александра Педана

Во-первых, — советует Александр, — стоит начинать с малого и приятного, понятного тебе. Лучше всего волонтер может выполнить свою работу именно в той области, где он экспертен или способен выполнять работу качественно и быстро.

— Если тебе нравится общаться с людьми — вперед! Ищи фонд, который найдет для тебя работу. Или плети сетки, или сортируй гуманитарную помощь.

Если есть желание создать собственную благотворительную организацию, лучше проверить наличие таких же фондов: возможно, лучше объединить силы нескольких людей в одном направлении, чем строить несколько идентичных организаций. К собственной инициативе лучше готовиться, работая в уже сформированном благотворительном сообществе.

Не закрыта волонтерская деятельность и для подростков, уверяет Педан. Ведь дети — это еще один мощный фронт Украины.

— Мы не говорим о поездках в зону боевых действий, но каждая пара рук сейчас очень важна. Каждый из нас может сортировать гуманитарку, вести социальные сети благотворительного фонда, принимать звонки от нуждающихся в помощи.

По словам телеведущего, сейчас можно найти работу в молодежных сообществах, которые ездят по Украине и восстанавливают поврежденные населенные пункты в пределах безопасного региона.

— Напоследок, стоит следить за собственным здоровьем — физическим и психологическим. Так что если совмещать волонтерскую деятельность с учебой становится трудно — лучше возьми паузу в благотворительности. Всем нам нужно учиться и работать, чтобы прилагать умственные и материальные ресурсы к победе.

Обязательно дай себе время на отдых, потому что только так ты можешь стать полезным для Украины!

Именно дети вселяют надежду в наше счастливое будущее! Как девятилетний волонтер помогает ВСУ — читай в материале!

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