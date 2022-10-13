Знайди своє та вмій відпочивати: Олександр Педан дає поради для всіх охочих почати волонтерити

Через повномасштабне вторгнення РФ до України багато хто почав віддавати себе волонтерству. Серед них чимало українських митців, зірок та телеведучих, які стали голосом нашого народу у світових медіа та на закордонних майданчиках.

Одним із таких є відомий телеведучий, засновник громадського руху JuniorZ — Олександр Педан. Для нього волонтерство зараз є не лише способом допомогти комусь, хто цього потребує — він власними силами наближує спільну перемогу над росіянами.

Українській правді Олександр зізнається: за цей час встиг поспілкуватися з багатьма людьми, які довго займаються благодійністю, та може дати кілька цікавих порад для новачків у цій справі.

Зараз також дивляться

Під час війни все залежить від нас, від кожного українця. І мені імпонує те, що всі ми будь-якої миті готові згуртуватися та допомогти один одному.

Власну цінність він вбачає і в тому, що робота волонтерів загалом стоїть на вагах із життям: бо саме вони можуть прийти на допомогу в критичні моменти, привезти ліки, воду та харчі туди, де люди цього не можуть зробити самостійно.

Як краще починати волонтерити: поради Олександра Педана

По-перше, — радить Олександр, — варто починати з малого та приємного, зрозумілого тобі. Найкраще волонтер може виконати свою роботу саме в тій галузі, де він є експертним чи здатним виконувати роботу якісно та швидко.

— Якщо тобі подобається спілкуватися з людьми — уперед! Шукай фундацію, яка знайде для тебе роботу. Або плети сітки чи сортуй гуманітарну допомогу.

Якщо є бажання створити власну благодійну організацію, краще перевірити наявність таких самих фундацій: можливо, краще об’єднати сили кількох людей на одному напрямі, аніж будувати кілька ідентичних організацій. До власної ініціативи найкраще готуватися, працюючи у вже сформованій благодійній спільноті.

Не закрита волонтерська діяльність і для підлітків, запевняє Педан. Адже діти — це ще один потужний фронт України.

— Ми не говоримо про поїздки до зони бойових дій, але кожна пара рук зараз дуже важлива. Кожен із нас може сортувати гуманітарку, вести соціальні мережі благодійного фонду, приймати дзвінки від людей, які потребують допомоги.

За словами телеведучого, зараз можна знайти роботу в молодіжних спільнотах, які їздять Україною та відбудовують пошкоджені населені пункти в межах безпечного регіону.

— Наостанок, варто слідкувати за власним здоров’ям — фізичним та психологічним. Тож якщо поєднувати волонтерську діяльність із навчанням стає важко — краще візьми паузу у благочинності. Всім нам потрібно вчитися та працювати, аби докладати розумових та матеріальних ресурсів до перемоги.

Обов’язково дай собі час на відпочинок, бо лише так ти можеш стати корисним(-ою) для України!

Саме діти вселяють надію у наше щасливе майбутнє! Як дев’ятирічний волонтер допомагає ЗСУ — читай у матеріалі!

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми подіями!