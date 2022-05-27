“Війна виснажила мене морально, лежу й нічого не хочу. Що робити?”

Війна в Україні триває вже понад три місяці. Всі українці вже втомилися від неї морально. Ми намагаємося зробити мільйон справ, розриваємось між роботою, адаптацією до нових умов, допомогою, телефонними дзвінками, переживанням власних втрат та болю.

Люди втомились так сильно, що не завжди мають сили на буденні речі, відпочинку нема, або він не допомагає, і втома тільки зростає. Але нам треба жити далі і якось дбати про себе і своїх дітей, тому психологиня Катерина Дорум розповіла, якою буває втома та як її побороти.

Якою буває втома

— Насамперед треба розібратися, якою буває втома та чому вона виникає.

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Фізична

Від інтенсивної або тривалої м’язової діяльності. Постійна напруга всього тіла під час затяжного стресу — теж м’язова діяльність. Вона має декілька своїх підвидів і часто яскраво виражені тілесні відчуття, або навпаки зникнення контакту з власним тілом.

Сенсорна

Від інтенсивних/тривалих/одноманітних або навпаки — хаотичних сенсорних подразників. Вона не дуже яскраво розпізнається і супроводжується зниженням чутливості, але забирає не меншу кількість сил, ніж інші.

Емоційна

Від інтенсивної/тривалої емоційної напруги та переживань. Ми щодня стикаємось з великою кількістю дуже сильних емоцій та почуттів, ще й не найприємніших. І не всі вміють дати цьому раду.

Втома уваги

Від тривалих та частих перемикань вашої уваги. Чудово знайома батькам, які постійно мусять слідкувати за своєю дитиною, відповідати на купу питань і ще встигати щось своє зробити.

Вольова

Від тривалих та/або інтенсивних вольових зусиль.

Соціальна

Від раптово збільшеної кількості контактів. Нині кожна маленьке листування і навіть коротенька розмова витрачають наші ресурси.

Когнітивна

Вчитись завжди праця, яка вимагає зусиль. Вчитись новим навичкам, засвоювати нову інформацію під час стресу — все це забирає наші сили.

Як побороти втому

Насамперед нам треба розпізнати втому

І пам’ятати про те, що навантаження одного типу (наприклад, фізична активність) може бути відпочинком від втоми іншого типу (наприклад, від емоційної втоми). Треба поставити собі запитання: “Від чого я втомився(-лась)?”

Підібрати свій тип відпочинку

Насправді в нас не дуже поширена культура відпочинку, тому ми часто не вміємо відпочивати й не знаємо, що саме може нам допомогти. Від доброго сну і годинки на самоті із собою, до порпання з квітами, складання паперових літачків або прибирання, або гойдання в гамаку. Якщо ти нічого не можеш вигадати, запитай поради в друзів, проте ти не зобов’язаний(-а) виконувати рекомендації, просто маєш розширити свій список.

Дозволь собі відпочити

Ми часто критикуємо себе й думаємо, що недостатньо всього зробили, тому не маємо відпочивати. Такі думки сильно перешкоджають нашому відпочинку і тільки погіршують загальний стан. Тому дуже важливо попрощатись з ними.

Можна подумки продовжити фразу: “Мені не можна зараз відпочивати, бо….”, запиши варіанти відповіді в стовпчик.

Це будуть думки-стопори. Спробуй прочитати кожну з них в голос і подумати, наскільки все відповідає реальності? Знайди до кожного з варіанту думку антонім, який дозволяв би подбати про себе, і запиши його у стовпчик поряд.

Знайти для відпочинку місце в розкладі

Заплануй й запиши в щоденник від звичайного коротко відпочинку щодня до повноцінного вихідного дня. Навіть в дуже насичений день, можна знайти 15 хвилин для відпочинку й обов’язково виділяти цілий день щотижня.

Надай цьому сенс

Абсолютно всі теорії в тій чи іншій формі кажуть, що нам треба дбати про себе, і відпочинок є необхідною частиною нашого життя. І навіть якщо ми живемо під час війни — це нічого не змінює. Відпочинок потрібен кожному і мати своє пояснення для цього — просто ще один спосіб нагадати собі про це.

Пам’ятай, ми — звичайні люди, не супергерої, не міфічні персонажі й у нас немає суперсили відновлення. Ми — люди з плоті та крові, й відпочинок для нас — гарантія нашого життя. Тому бережи себе, відпочивай та нагадай про це близьким.

До слова, телеграм-канал Психолог на зв’язку від Право на захист допомагає проживати війну.

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Війна забирає у нас всі сили та емоції, проте ми маємо зібрати себе до купи! Раніше ми розповідали, як не провалитися в емоційну яму.