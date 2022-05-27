Поради
Ексклюзив

“Війна виснажила мене морально, лежу й нічого не хочу. Що робити?”

Відповідає
Катерина Дорум психологиня
Катерина Дорум

Гештальт-психотерапевтка, психологиня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Травня 2022, 10:00
Як побороти втому

Поради

“Війна виснажила мене морально, лежу й нічого не хочу. Що робити?”
Відповідає
Катерина Дорум психологиня
Катерина Дорум
Гештальт-психотерапевтка, психологиня

“Як подолати відчуття небезпеки після повернення додому?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Як мені не провалитися в емоційну яму?”
Відповідає
Наталя Гаєвська
Наталя Гаєвська
Психологиня

“Як пережити втрату близької людини й не впасти у відчай?”
Відповідає
Анна Кушнерук психологиня
Анна Кушнерук
Психологиня

“Не можу злитися на росіян, відчуваю до них радше співчуття. Чи це Стокгольмський синдром?”
Відповідає
Олег Романчук
Олег Романчук
Лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр

“Як не відкладати своє життя на потім через війну?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог
Чому не приходять виплати ВПО
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Чому не приходять виплати ВПО та як отримати пенсію на окупованих територіях. Розповідає очільниця Мінсоцполітики
Військові облігації
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Військові облігації: що це таке, як купити та чим допоможе Україні

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