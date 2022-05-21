“Як не відкладати своє життя на потім через війну?”

Військовий психолог
Війна переходить у затяжну фазу, по це говорить як Міністерство оборони, так і наші військові. Інколи після таких заяв починає здаватись, що війна не закінчиться ніколи, та наступає відчуття апатії.
Військовий психолог Андрій Козінчук розповів, як не зупиняти життя, а продовжувати свою діяльність, попри повну невизначеність та усі жахи, що відбуваються навколо.
Важливо усвідомлювати, що є війна як явище в Україні, у світі. А існує війна як психологічний стан.
Важливо усвідомлювати, що є війна як явище в Україні, у світі. А існує війна як психологічний стан.
Тому дуже потрібно навчитись жити за умов війни, аби не сіяти морок у своїй голові. Необхідно жити, функціонувати, відпочивати, воюючи.
Ми робимо це по-різному, хтось стріляє, а хтось донатить. Просто додається нова деталь нашого життя — війна.
Як би це не було дивно, але ми вже навчились бути адаптивними, завдяки пандемії. Ми жили паралельно з усіма засторогами, тому варто навчитись це робити й тепер.
Так, нам дуже хочеться, аби війна закінчилась, але варто переходити на якийсь функціональний режим: діяльність, відпочинок, соціалізація і заохочення себе.
З одного боку існує можливість увійти в стан туги, коли ми чуємо про нові жертви. У такому разі ми не зможемо функціонувати. З іншого — ми можемо звикнути до кількості постраждалих, і це також неправильно.
Тому дуже важливо, щоб нам ці цифри що-небудь говорили та давали нове усвідомлення. Після таких трагічних новин варто собі поставити кілька питань та зробити власний аналіз своїх відповідей.
Це найважливіше запитання. Навіть якщо ти не в Україні, у тебе є своя роль.
Нам це потрібно, щоб не ігнорувати кількість жертв, а усвідомлювати, що ми робимо для того, щоб самим не стати жертвою та уберегти рідних і близьких.
Можна спробувати сходити на якийсь корисний тренінг. Наприклад, з домедичної допомоги.
Нові набуті навички допоможуть трохи знизити рівень тривожності та підвищити свою впевненість.
Необхідно планувати своє життя як на період війни, так і після неї. Наприклад, колись вдалось запланувати похід на концерт. Якщо щось не вийшло, тоді просто плануй далі.
Саме планування відповідає за створення свого життя.
Саме планування відповідає за створення свого життя.
Ти будуєш своє життя з плану. Психіка тоді усвідомлює, що ти ним керуєш, навіть коли щось не складається.
Можливо, щось все ж таки не вийде зробити саме зараз. Наприклад, поїхати в Крим або Каліфорнію. Проте спробуй зробити ті речі, які можеш.
Ти завжди можеш зізнатись у коханні. Якщо немає кому, то зізнайся собі.
Ти завжди можеш зізнатись у коханні. Якщо немає кому, то зізнайся собі.
Сплануй такі речі прямо зараз, а не чекай до кінця цієї війни. До нашої перемоги нам теж потрібен план того, що ми зараз не можемо. Це теж допоможе підвищити відчуття контролю над своїм життям та додати віри у майбутнє.
Якщо відчувається скованість, бувають раптові прояви агресії, порушення сну, флешбеки від якоїсь події – це означає, що потрібно звернутись до фахівця.
Крім того, існує одне загальне правило – якщо не вдається впоратись зі своїми проблемами, які вже існують, то потрібно вчитись просити допомоги.
Не лишай все в собі. Воно саме собою не мине.
Не лишай все в собі. Воно саме собою не мине.
Тому що проблеми психологічні, так само як і фізіологічні, потребують допомоги від фахівця.
Нагадаємо, раніше психологиня Марина Діденко розповіла, як впоратися з утомою, провиною та переїданням, а також як діяти, коли зриває дах від навколишньої дійсності.