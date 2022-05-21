“Как не откладывать свою жизнь на потом во время войны?”

Война переходит в затяжную фазу, об этом говорит как Министерство обороны, так и наши военные. Иногда после таких заявлений начинает казаться, что война не закончится никогда, и наступает чувство апатии.

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал, как не останавливать жизнь, а продолжать свою деятельность, несмотря на полную неопределенность и все ужасы, которые происходят вокруг.

Важно отдавать себе отчет, что есть война как явление в Украине, в мире. А ведь существует война как психологическое состояние.

Поэтому очень нужно научиться жить в условиях войны, чтобы не сеять мрак в своей голове. Необходимо жить, функционировать, отдыхать, воюя.

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Мы делаем это по-разному, кто-то стреляет, а кто-то донатит. Просто прибавляется новая деталь нашей жизни – война.

Нужно научиться адаптироваться

Как бы это ни было странно, но мы уже научились быть адаптивными благодаря пандемии. Мы жили параллельно со всеми предосторожностями, поэтому стоит научиться это делать и сейчас.

Да, нам очень хочется, чтобы война закончилась, но стоит переходить на какой-то функциональный режим: деятельность, отдых, социализация и поощрение себя.

Необходимо найти баланс

С одной стороны, есть возможность войти в состояние тоски, когда мы слышим о новых жертвах. В этом случае мы не сможем функционировать. С другой – мы можем привыкнуть к количеству пострадавших, и это тоже неправильно.

Поэтому очень важно, чтобы эти цифры что-нибудь говорили и давали новое осознание. После таких трагических новостей стоит задать себе несколько вопросов и сделать собственный анализ своих ответов.

В безопасности я или нет? Если моего уровня безопасности недостаточно, что может помочь его повысить?

Какова моя роль в войне? Что я делаю здесь и сейчас?

Это самый важный вопрос. Даже если ты не в Украине, у тебя есть своя роль.

Нам это нужно, чтобы не игнорировать количество жертв, а отдавать себе отчет в том, что мы делаем для того, чтобы самим не стать жертвой и уберечь родных и близких.

Развивать новые навыки

Можно попробовать сходить на какой-нибудь полезный тренинг. К примеру, с домедицинской помощью.

Новые приобретенные навыки помогут снизить уровень тревожности и повысить свою уверенность.

Следует планировать свою жизнь

Необходимо планировать свою жизнь как на период войны, так и после нее. К примеру, когда-то удалось запланировать поход на концерт. Если что-то не получилось, тогда просто планируй дальше.

Само планирование отвечает за создание своей жизни.

Ты строишь свою жизнь по плану. Психика тогда понимает, что ты им управляешь, даже когда что-то не складывается.

Не жди окончания войны, чтобы что-то сделать

Возможно, что-то не получится сделать именно сейчас. К примеру, поехать в Крым или Калифорнию. Однако попробуй сделать вещи, которые можешь.

Ты всегда можешь признаться в любви. Если некому, то признайся себе.

Спланируй такие вещи прямо сейчас, а не жди до конца этой войны. Для нашей победы нам тоже нужен план того, что мы сейчас не можем. Это тоже поможет повысить чувство контроля над своей жизнью и придать веру в будущее.

Научись просить о помощи

Если чувствуется скованность, бывают внезапные проявления агрессии, нарушение сна, флешбеки от какого-либо события – это значит, что нужно обратиться к специалисту.

Кроме того, существует одно общее правило – если не удается справиться со своими уже существующими проблемами, то нужно учиться просить помощи.

Не оставляй все в себе. Оно само собой не пройдет.

Потому что проблемы психологические, равно как и физиологические, нуждаются в помощи от специалиста.

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