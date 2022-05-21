Советы

“Как не откладывать свою жизнь на потом во время войны?”

Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук

Военный психолог

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 мая 2022, 08:00
Як не відкладати своє життя на потім
Фото: Pexels

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Советы

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