“Война еще продолжается, а я уже все” — как справиться с усталостью, виной и перееданием: советы психолога

Мы собрали самые популярные запросы в соцсетях с жалобами на ментальное самочувствие и обратились к практикующему психологу Марине Диденко с просьбой дать понятные и четкие указания, как поступать, когда срывает крышу от окружающей действительности.

Угрызения совести

Многие психологи из других стран пытаются нам помочь: организуют семинары, вебинары. Один грузинский коллега поразил меня своими словами: “Вы переживаете уникальный опыт. Ни одна страна сегодня не переживает то, что и вы. Все, что вам хочется сделать; все, что вы чувствуете; все, что приходит вам в голову — это окей. Вы сейчас в беспрецедентных условиях!”

Когда мы чувствуем вину в обычной жизни? Когда мы совершили какое-то действие и оно не соотносится с нашими ценностными убеждениями или нормами морали. Потому мы думаем: наверное, это неправильно, и в следующий раз корректируем свое поведение. Сейчас — это о другом.

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Я бы хотела, чтобы вы задали себе вопрос, насколько эта вина в данный момент рациональна. Что бы вы сделали, будь вы здесь, если бы вы не поехали в другую страну или город?

Сейчас первоочередная задача — выжить и не мешать работать тем, кто сейчас на местах. Задайте себе вопрос: “Чем помогает это мое чувство вины?”

Вина — это нормальное человеческое чувство. Если вы ее чувствуете, как и любую эмоцию, я вас поздравляю, вы живы. Любая эмоция в ненормальных условиях является нормальной.

Как разрешить себе наслаждаться кофе или шутить с друзьями, когда соотечественники страдают в менее безопасных городах?

Если вы сейчас эту эмоцию себе не разрешите, как вы поможете людям, которые сейчас страдают? Они явно не хотят, чтобы страдали еще и вы. Такая жертвенность сейчас не нужна. Надо понимать, какие действия точно помогут.

Наш ресурс — исчерпывающий. Мы заряжаем ежедневно батарею на телефоне. Нам самим тоже нужно заряжаться.

Если чашка кофе или беседа с друзьями вас заряжает или стабилизирует, сделайте это, пожалуйста, для себя. Ибо выпив этот кофе, вы сможете потом помочь кому-то.

Пищевые расстройства: забываю поесть/ем “как не в себе”

Это наша реакция на стресс. Есть два типа людей: одни во время стресса не едят, другие наоборот его заедают. Соотношение 2:1, большинство людей — переедает.

Всё зависит от того, на какой стадии этот стресс. Когда стресс только начинается, он острый, в первый день никто из нас не ел. Потом мы начали постепенно адаптироваться. Впоследствии организм привыкает, чувствует себя в условной безопасности. И тогда у нас просыпается аппетит.

Если он не появился, вы относитесь к другой группе, которая на стресс не ест. Вы можете подумать, чем именно сейчас давать себе энергию: фрукты, чай, что-то такое, что вы сильно любите и у вас на это среагирует организм.

Кто переедает, вы таким образом пытаетесь сейчас получить себе гормон счастья — дофамин. Когда мы едим, мы чувствуем себя счастливее. Поэтому надо подумать: “Где этот дофамин я еще могу взять?”

Потому что сейчас мы находимся в постоянном стрессе, даже в фоновом. Пойти прогуляться, сделать маленький ритуал, который нас успокаивает, выпить кофе, с кем-нибудь поговорить. Я, например, звоню людям или записываю аудио- видеосообщения тем, кого люблю.

Таким образом мы себя заряжаем. Это влияет и на наше питание. Потому что все в нашем организме взаимосвязано.

Как справиться с ненавистью к оккупантам? Как справиться с гневом?

Опять же — разрешаем себе эмоцию, которую сейчас испытываем. Эта эмоция животная. У животных есть инстинкты. У нас тоже есть инстинкты. Уже потом у нас включается логика и анализ — наши надстройки.

А эта ненависть — это инстинктивное чувство, помогающее нам защищаться. Мы его способны перенаправить, куда можем. Например, на посты, на создание какого-либо контента или на волонтерство. То есть эта ненависть является нормальной, и она помогает нам выжить.

Если у животного, например, будет только соболезнование, оно не сможет защититься от другого животного. Когда тревога и напряжение снизятся, у нас снизится и уровень гнева. Тогда мы вернемся в нормальное состояние. Не волнуйтесь, это временно.

Эмоциональные качели: от “я не выдерживаю столько боли” до “мы непобедимы, впереди счастливое будущее” по несколько раз в течение дня

Ваша психика работает на самосохранение. Она действительно очень умная и гибкая, мы не должны ей мешать. Сначала вы поплакали, слезы помогли снизить напряжение. И хорошо, что вы себе это разрешаете делать.

Затем начинается эйфория. Она нужна для того, чтобы вы сделали то, что должны. Ибо для работы нам нужна энергия.

Сейчас обыденная простая выживаемость забирает очень много энергии. Поэтому происходят все эти качели.

Не придирайтесь к себе. Дайте себе возможность плакать, когда вам хочется. Лежать клубочком, когда вам хочется. Радоваться, когда вам хочется. Даже если вы не в Украине, вы все равно переживаете все эти эмоции.

Как перейти от апатии к действию: ничего не хочется, а работать надо?

Я бы здесь советовала маленькие шаги. Сейчас действительно нет сил на что-нибудь большое и масштабное. Разделите то, что вам нужно делать, на крошечные части, возможно, на дни.

Лучше справьтесь с заданием не в течение дня, а в течение недели. Главное — начать! И когда вы сделаете этот маленький шаг, у вас появится энергия. Это нормально, что у нас сейчас апатичные, возможно, депрессивные состояния.

Во время такого состояния очень важно сделать хотя бы один шаг, что-нибудь маленькое. Например, если у вас нет сил сделать зарядку, присядьте один раз.

Этот один разок может дать вам толчок. Если вы не можете начать работу, разделите задачи на маленькие действия. И сделайте одно из них. Так вы с большей вероятностью завершите дело.

Как получить бесплатную психологическую помощь?

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Кстати, ранее мы собрали список контактов украинских и международных психологов, которые готовы бесплатно оказывать психологическую поддержку нашим людям.