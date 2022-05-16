Психология
Эксклюзив

“Война еще продолжается, а я уже все” — как справиться с усталостью, виной и перееданием: советы психолога

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 16 мая 2022, 20:00
Як справитись з емоціями
Фото: Unsplash, Getty Images

Эксклюзивы
Евровидение 2023
Ялта, Мариуполь, Киев, Варшава и даже Чернобаевка – где предлагают провести Евровидение 2023 и какой наиболее реалистичный вариант?
Інтерв'ю з автором марок з портретом Зеленського Лукашем Вантухом
Все деньги пойдут на помощь Украине — интервью с автором польских марок с портретом Зеленского
Партизанська війна - що це і як ведеться
Кулинарная книга украинской герильи — как в оккупированных городах и селах партизаны тихо борются с россиянами
Історія чотирирічної Аліси та її мами, яких розлучили російські окупанти
Давление или искренность? История четырехлетней Алисы и ее мамы, разлученных российскими оккупантами
Смотреть больше

Больше новостей
Ганна Маляр
ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области — Анна Маляр об успехах и мотивации наших защитников
Kalush Orchestra
Новинка вне конкурса: Укрпочта выпустит марку, посвященную группе Kalush Orchestra
як написати резюме
Несколько простых правил — и тебя возьмут на работу. Рассказываем, как написать удачное резюме
Бойові гуси
Креативная насмешка над “биолабораториями” — как мастерица из Чернигова шьет боевых гусей
Смотреть больше

Материалы по теме

12 звичок, що посилюють тривожність
Образ жизни влияет — 12 привычек, которые усиливают тревогу
Как понять свои чувства?
Я себя не понимаю! Как разобраться в своих чувствах
Як не сваритися з рідними піж час війни
“Принцип бутерброда” и игра в тигра. Рассказываем, как меньше ссориться с родными
Как ответить на детские вопросы - советы психолога
“Ребенок спрашивает: что будет с нашим домом. Как правильно ответить?”

Видео
Ганна Маляр

ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области — Анна Маляр об успехах и мотивации наших защитников
Дефлімпіада 2022
Первые в мире! Украинские спортсмены с феерическим результатом победили на Дефлимпиаде-2022
0:03:16
Історія переселенця з Сєвєродонецька
Сделал бесплатное общежитие для беженцев из офиса. История переселенца из Северодонецка
0:09:07
Лана Зеркаль
Девственницы на панели и украинские козыри в рукаве: Лана Зеркаль о нефтяном эмбарго и странах, препятствующих этому процессу
0:06:21
Павло Казарін
Понимаешь, что цена ошибки может быть высокой: Павел Казарин о перепрофилировании в военного
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
0:02:06
Прачечная в Николаеве
Сходить в душ и попить кофе: как в Николаеве волонтеры создали военную прачечную
0:02:48
Як вівчарка Кіра допомагає теробороні Києва
Благодарит за спасенную жизнь службой и охраной. Как овчарка Кира помогает терробороне
0:06:12
Сергей Грабский
Контрнаступление на Изюмском направлении и вероятность отступления России без боя: оценка военного эксперта Сергея Грабского
0:06:02
Камери відеофіксації знову працюють з 16 травня
Нарушителям ПДД приготовиться! Видеофиксация на дорогах снова работает
Больше видео
як написати резюме
Читать дальше
Несколько простых правил — и тебя возьмут на работу. Рассказываем, как написать удачное резюме

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь