“Война еще продолжается, а я уже все” — как справиться с усталостью, виной и перееданием: советы психолога

Мы собрали самые популярные запросы в соцсетях с жалобами на ментальное самочувствие и обратились к практикующему психологу Марине Диденко с просьбой дать понятные и четкие указания, как поступать, когда срывает крышу от окружающей действительности.
Многие психологи из других стран пытаются нам помочь: организуют семинары, вебинары. Один грузинский коллега поразил меня своими словами: “Вы переживаете уникальный опыт. Ни одна страна сегодня не переживает то, что и вы. Все, что вам хочется сделать; все, что вы чувствуете; все, что приходит вам в голову — это окей. Вы сейчас в беспрецедентных условиях!”
Когда мы чувствуем вину в обычной жизни? Когда мы совершили какое-то действие и оно не соотносится с нашими ценностными убеждениями или нормами морали. Потому мы думаем: наверное, это неправильно, и в следующий раз корректируем свое поведение. Сейчас — это о другом.
Я бы хотела, чтобы вы задали себе вопрос, насколько эта вина в данный момент рациональна. Что бы вы сделали, будь вы здесь, если бы вы не поехали в другую страну или город?
Сейчас первоочередная задача — выжить и не мешать работать тем, кто сейчас на местах. Задайте себе вопрос: “Чем помогает это мое чувство вины?”
Сейчас первоочередная задача — выжить и не мешать работать тем, кто сейчас на местах. Задайте себе вопрос: “Чем помогает это мое чувство вины?”
Вина — это нормальное человеческое чувство. Если вы ее чувствуете, как и любую эмоцию, я вас поздравляю, вы живы. Любая эмоция в ненормальных условиях является нормальной.
Если вы сейчас эту эмоцию себе не разрешите, как вы поможете людям, которые сейчас страдают? Они явно не хотят, чтобы страдали еще и вы. Такая жертвенность сейчас не нужна. Надо понимать, какие действия точно помогут.
Наш ресурс — исчерпывающий. Мы заряжаем ежедневно батарею на телефоне. Нам самим тоже нужно заряжаться.
Наш ресурс — исчерпывающий. Мы заряжаем ежедневно батарею на телефоне. Нам самим тоже нужно заряжаться.
Если чашка кофе или беседа с друзьями вас заряжает или стабилизирует, сделайте это, пожалуйста, для себя. Ибо выпив этот кофе, вы сможете потом помочь кому-то.
Это наша реакция на стресс. Есть два типа людей: одни во время стресса не едят, другие наоборот его заедают. Соотношение 2:1, большинство людей — переедает.
Всё зависит от того, на какой стадии этот стресс. Когда стресс только начинается, он острый, в первый день никто из нас не ел. Потом мы начали постепенно адаптироваться. Впоследствии организм привыкает, чувствует себя в условной безопасности. И тогда у нас просыпается аппетит.
Если он не появился, вы относитесь к другой группе, которая на стресс не ест. Вы можете подумать, чем именно сейчас давать себе энергию: фрукты, чай, что-то такое, что вы сильно любите и у вас на это среагирует организм.
Кто переедает, вы таким образом пытаетесь сейчас получить себе гормон счастья — дофамин. Когда мы едим, мы чувствуем себя счастливее. Поэтому надо подумать: “Где этот дофамин я еще могу взять?”
Кто переедает, вы таким образом пытаетесь сейчас получить себе гормон счастья — дофамин. Когда мы едим, мы чувствуем себя счастливее. Поэтому надо подумать: “Где этот дофамин я еще могу взять?”
Потому что сейчас мы находимся в постоянном стрессе, даже в фоновом. Пойти прогуляться, сделать маленький ритуал, который нас успокаивает, выпить кофе, с кем-нибудь поговорить. Я, например, звоню людям или записываю аудио- видеосообщения тем, кого люблю.
Таким образом мы себя заряжаем. Это влияет и на наше питание. Потому что все в нашем организме взаимосвязано.
Опять же — разрешаем себе эмоцию, которую сейчас испытываем. Эта эмоция животная. У животных есть инстинкты. У нас тоже есть инстинкты. Уже потом у нас включается логика и анализ — наши надстройки.
А эта ненависть — это инстинктивное чувство, помогающее нам защищаться. Мы его способны перенаправить, куда можем. Например, на посты, на создание какого-либо контента или на волонтерство. То есть эта ненависть является нормальной, и она помогает нам выжить.
Если у животного, например, будет только соболезнование, оно не сможет защититься от другого животного. Когда тревога и напряжение снизятся, у нас снизится и уровень гнева. Тогда мы вернемся в нормальное состояние. Не волнуйтесь, это временно.
Фото: Alexey Furman/ Getty Images
Ваша психика работает на самосохранение. Она действительно очень умная и гибкая, мы не должны ей мешать. Сначала вы поплакали, слезы помогли снизить напряжение. И хорошо, что вы себе это разрешаете делать.
Затем начинается эйфория. Она нужна для того, чтобы вы сделали то, что должны. Ибо для работы нам нужна энергия.
Сейчас обыденная простая выживаемость забирает очень много энергии. Поэтому происходят все эти качели.
Сейчас обыденная простая выживаемость забирает очень много энергии. Поэтому происходят все эти качели.
Не придирайтесь к себе. Дайте себе возможность плакать, когда вам хочется. Лежать клубочком, когда вам хочется. Радоваться, когда вам хочется. Даже если вы не в Украине, вы все равно переживаете все эти эмоции.
Я бы здесь советовала маленькие шаги. Сейчас действительно нет сил на что-нибудь большое и масштабное. Разделите то, что вам нужно делать, на крошечные части, возможно, на дни.
Лучше справьтесь с заданием не в течение дня, а в течение недели. Главное — начать! И когда вы сделаете этот маленький шаг, у вас появится энергия. Это нормально, что у нас сейчас апатичные, возможно, депрессивные состояния.
Во время такого состояния очень важно сделать хотя бы один шаг, что-нибудь маленькое. Например, если у вас нет сил сделать зарядку, присядьте один раз.
Во время такого состояния очень важно сделать хотя бы один шаг, что-нибудь маленькое. Например, если у вас нет сил сделать зарядку, присядьте один раз.
Этот один разок может дать вам толчок. Если вы не можете начать работу, разделите задачи на маленькие действия. И сделайте одно из них. Так вы с большей вероятностью завершите дело.
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