Советы
Эксклюзив

“Война истощила меня морально, лежу и ничего не хочу. Что делать?”

Отвечает
Катерина Домур психологиня
Екатерина Дорум

Гештальт-психотерапевт, психолог

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 мая 2022, 10:00
Як побороти втому
Фото: Unsplash

Советы

“Война истощила меня морально, лежу и ничего не хочу. Что делать?”
Отвечает
Катерина Домур психологиня
Екатерина Дорум
Гештальт-психотерапевт, психолог

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