“Война истощила меня морально, лежу и ничего не хочу. Что делать?”

Война в Украине длится более трех месяцев. Все украинцы уже устали от нее морально. Мы стараемся сделать миллион дел, разрываемся между работой, адаптацией к новым условиям, помощью, телефонными звонками, переживанием собственных потерь и боли.

Люди устали так сильно, что не всегда есть силы на обыденные вещи, отдыха нет или он не помогает и усталость только растет. Но нам нужно жить дальше и как-то заботиться о себе и своих детях, поэтому психолог Екатерина Дорум рассказала, какая бывает усталость и как ее побороть.

Какая бывает усталость

— Прежде всего нужно разобраться, какая бывает усталость и почему она возникает.

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Физическая

От интенсивной или продолжительной мышечной деятельности. Постоянное напряжение всего тела во время затяжного стресса — тоже мышечная деятельность. Она имеет несколько своих подвидов и часто ярко выражены телесные ощущения или наоборот исчезновение контакта с собственным телом.

Сенсорная

От интенсивных/длительных/однообразных или наоборот — хаотических сенсорных раздражителей. Она не очень ярко распознается и сопровождается снижением чувствительности, но отнимает не меньшее количество сил, чем другие.

Эмоциональная

От интенсивного/длительного эмоционального напряжения и переживаний. Мы каждый день сталкиваемся с большим количеством очень сильных эмоций и чувств, еще и не самых приятных. И не все умеют справиться с этим.

Усталость внимания

От длительных и частых переключений нашего внимания. Прекрасно знакома родителям, которые постоянно должны следить за своим ребенком, отвечать на кучу вопросов и еще успевать что-нибудь свое сделать.

Волевая

От длительных и/или интенсивных волевых усилий.

Социальная

От внезапно увеличенного количества контактов. Сейчас каждая маленькая переписка и даже короткий разговор тратят наши ресурсы.

Когнитивная

Учиться всегда труд, требующий усилий. Учиться новым навыкам, усваивать новую информацию во время стресса — все это отнимает наши силы.

Как побороть усталость

Прежде всего нам нужно распознать усталость

И помнить, что нагрузка одного типа (например, физическая активность) может быть отдыхом от усталости другого типа (например, от эмоциональной усталости). Надо задать себе вопрос: “От чего я устал(-ла)?”

Подобрать свой тип отдыха

На самом деле, у нас не очень распространенная культура отдыха, поэтому мы часто не умеем отдыхать и не знаем, что именно может нам помочь. От хорошего сна и часа в одиночестве с собой, до копания с цветами, сборки бумажных самолетиков или уборки, или качания в гамаке.

Если ты ничего не можешь придумать, спроси совета у друзей, однако ты не обязан(-а) выполнять рекомендации, просто должен расширить свой список.

Позволь себе отдохнуть

Мы часто критикуем себя и думаем, что недостаточно всего сделали, поэтому не должны отдыхать. Такие мысли сильно препятствуют нашему отдыху и только ухудшают общее состояние. Поэтому очень важно проститься с ними.

Можно мысленно продолжить фразу: “Мне нельзя сейчас отдыхать, потому что…”, запиши варианты ответа в столбик.

Это будут мысли-стопоры. Попробуй прочесть каждую из них в голос и подумать, насколько все соответствует реальности? Найди к каждому из варианта мнения антоним, позволяющий позаботиться о себе, и запиши его в столбик рядом.

Найти для отдыха место в расписании

Запланируй и запиши в дневник от обычного короткого отдыха ежедневно до полноценного выходного дня. Даже в очень насыщенный день можно найти 15 минут для отдыха и обязательно выделять целый день еженедельно.

Придай этому смысл

Абсолютно все теории в той или иной форме говорят, что нам нужно заботиться о себе, и отдых является необходимой частью нашей жизни. И даже если мы живем во время войны — это ничего не меняет. Отдых нужен каждому, и иметь свое объяснение — просто еще один способ напомнить себе об этом.

Помни, мы — обычные люди, не супергерои, не мифические персонажи и у нас нет суперсилы восстановления. Мы — люди из плоти и крови и отдых для нас гарантия нашей жизни. Поэтому береги себя, отдыхай и напомни об этом близким.

К слову, телеграмм-канал Психолог на связи от Правом на защиту помогает проживать войну.

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Война забирает у нас все силы и эмоции, однако мы должны собрать себя вместе! Раньше мы рассказывали, как не провалиться в эмоциональную яму.