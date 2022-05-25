Советы
Эксклюзив

“Как мне не провалиться в эмоциональную яму?”

Отвечает
Наталя Гаєвська
Наталия Гаевская

Психолог

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 мая 2022, 09:00
Як не впасти в емоційну яму
Фото: Unsplash

Советы

“Как мне не провалиться в эмоциональную яму?”
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Наталя Гаєвська
Наталия Гаевская
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