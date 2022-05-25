“Как мне не провалиться в эмоциональную яму?”

Когда мы проваливаемся в эмоциональную яму тревоги или отчаяния, нам нужны простые и действенные практики. Психолог горячей линии поддержки от фонда Запорука Наталия Гаевская рассказала о нескольких техниках, которые помогут тебе за пару минут справиться с эмоциями.

Обними себя крепко-крепко и промассируй мочки ушей. В моменты тревоги и паники выписывай свои мысли печатными буквами.

Также при тревоге и панике помогает написать одно слово огромными литерами, а затем переписывать его, постепенно уменьшая размер букв.

Оглянись вокруг, выделили два-три предмета и подумай, какой положительный посыл они сейчас тебе несут. Например, стена — защита, кресло — опора, бутерброд — энергия и т.д.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Рисунки

Возьми лист бумаги и в произвольной форме рисуй каракули, раскрась цветными карандашами разные части своего рисунка. Внимательно присмотрись к результату и маркером обведи увиденные образы. Задай себе вопрос: “Что позитивного эти образы мне несут?”

Дыхание

Дыхание по квадрату — вдох на счет четыре, задержка дыхания, на счет четыре — медленный выдох. На счет четыре снова задержка — и так по кругу. Как правило, трех – пяти подходов бывает достаточно, чтобы успокоить себя.

Иногда в эмоциональной яме нужно просто побыть, позволяя эмоциям и чувствам, как волнам, “накрывать тебя”. Побыть до тех пор, пока не почувствуешь силы подняться с нее.

Задача психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука — быть рядом. Во время войны важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами.

На горячую линию можно обратиться по номеру 0 800 4000 23. Для звонков из-за границы: +38 050 493 03 07.

Война шокировала почти всех украинцев. Многие впали в депрессию и не знают, как жить дальше, когда потерял(-а) все. Но надо продолжать это делать. Ранее военный психолог объяснил, как не откладывать жизнь на потом.