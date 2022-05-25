Поради
Ексклюзив

“Як мені не провалитися в емоційну яму?”

Відповідає
Наталя Гаєвська
Наталя Гаєвська

Психологиня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Травня 2022, 09:00
Як не впасти в емоційну яму
Фото: Unsplash

Поради

“Як мені не провалитися в емоційну яму?”
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Наталя Гаєвська
Наталя Гаєвська
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