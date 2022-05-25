“Як мені не провалитися в емоційну яму?”

Коли ми провалюємось в емоційну яму тривоги, відчаю чи розпачу, нам потрібні прості й дієві практики. Психологиня гарячої лінії підтримки від фонду Запорука Наталя Гаєвська розповіла про деякі техніки, які допоможуть тобі за кілька хвилин впоратися з емоціями.

Обійми себе міцно-міцно і промасажуй мочки вух. У моменти тривоги та паніки виписуй свої думки друкованими літерами.

Також при тривозі та паніці допомагає написати одне слово величезними літерами, а потім переписувати його, поступово зменшуючи розмір літер.

Озирнися довкола, виділи два-три предмети й подумай, який позитивний посил вони зараз для тебе несуть. Наприклад, стіна — захист, крісло — опора, канапка — енергія тощо.

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Малюнки

Візьми аркуш паперу і в довільній формі малюй каракулі, розфарбуй кольоровими олівцями різні частини свого малюнка. Уважно придивися до результату й маркером обведи побачені образи. Постав собі запитання: “Що позитивного ці образи мені несуть?”

Дихання

Дихання по квадрату — вдих на рахунок чотири, затримка дихання, а на рахунок чотири — повільний видих. На рахунок чотири знову затримка — і так по колу. Зазвичай трьох – п’яти підходів буває достатньо, щоб заспокоїти себе.

Часом в емоційній ямі потрібно просто побути, дозволяючи емоціям і почуттям, як хвилям, “накривати” тебе. Побути доти, поки не відчуєш у собі сили піднятися з неї.

Завдання психологічної підтримки від благодійного фонду Запорука — бути поряд попри все. Під час війни важливо не залишатися наодинці зі своїми емоціями й страхами.



На гарячу лінію можна звернутися за номером 0 800 4000 23. Для дзвінків із-за кордону: +38 050 493 03 07.

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