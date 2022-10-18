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Важливо пам’ятати, що війна продовжується: Андрій Шевченко виступив на церемонії вручення Золотого м’яча 2022

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 18 Жовтня 2022, 16:00
Андрій Шевченко виступив із промовою про війну в Україні
Фото: Instagram

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