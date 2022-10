Важливо пам’ятати, що війна продовжується: Андрій Шевченко виступив на церемонії вручення Золотого м’яча 2022

Учора, 17 жовтня, у Парижі відбулася церемонія вручення Золотого м’яча 2022. На неї запросили й легендарного українського футболіста Андрія Шевченка. Важливо, щоб не тільки українці пам’ятали про війну, а й увесь світ, тому Шевченко виступив із промовою про війну в Україні.

Андрій Шевченко оголосив ім’я найкращої футболістки, яка цьогоріч отримала Золотий м’яч. Нею стала хавбек збірної Іспанії та каталонської Барселони Алексія Путельяс. Це вже другий рік поспіль, коли вона отримує цю нагороду.

Під час церемонії ведучі нагадали, що в Україні триває війна, а після цього запросили Андрія Шевченка для промови.

Також футболіст розповів, що залучений у вирішення гуманітарних і медичних питань як амбасадор платформи UNITED-24.

Chevtchenko got a message for all of us… ????????????#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ