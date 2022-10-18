Важливо пам’ятати, що війна продовжується: Андрій Шевченко виступив на церемонії вручення Золотого м’яча 2022

Учора, 17 жовтня, у Парижі відбулася церемонія вручення Золотого м’яча 2022. На неї запросили й легендарного українського футболіста Андрія Шевченка. Важливо, щоб не тільки українці пам’ятали про війну, а й увесь світ, тому Шевченко виступив із промовою про війну в Україні.

Андрій Шевченко виступив із промовою про війну в Україні

Андрій Шевченко оголосив ім’я найкращої футболістки, яка цьогоріч отримала Золотий м’яч. Нею стала хавбек збірної Іспанії та каталонської Барселони Алексія Путельяс. Це вже другий рік поспіль, коли вона отримує цю нагороду.

Під час церемонії ведучі нагадали, що в Україні триває війна, а після цього запросили Андрія Шевченка для промови.

Зараз також дивляться

Дуже важливо пам’ятати, що війна продовжується. Але найбільш важливо — залишатись на боці України та продовжувати допомагати, — сказав Шевченко.

Також футболіст розповів, що залучений у вирішення гуманітарних і медичних питань як амбасадор платформи UNITED-24.

Дуже важливо пам’ятати, що війна продовжується. Але найбільш важливо — залишатись на стороні України та продовжувати допомагати, — сказав він у промові.

Chevtchenko got a message for all of us… ????????????#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Це дуже важкий момент для всіх українців. Я пишаюся тим, як моя країна захищається та бореться за свободу, — додав він.

Після промови Шевченка зал охопили гучні оплески.

Раніше ми розповідали про поради Олександра Педана тим, хто хоче розпочати волонтерити.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!