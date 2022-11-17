Юная звезда футбола из Украины — как 12-летний мальчик подписал контракт с шотландским клубом

С началом полномасштабного вторжения России в Украину за границу выехали миллионы украинцев. С одной стороны, это возможность рассказать о нашей культуре, стране и продемонстрировать наши таланты.

Так, 12-летний Станислав Драбич, выехавший с семьей в марте в Шотландию, поразил своими навыками в футболе. Мальчик даже прошел отбор в футбольную школу Данди Юнайтед, рассказывают в BBC Украина.

Как попал в Данди Юнайтед

Станислав живет в городе Монифит, здесь он сумел показать свой талант на футбольном поле. Так что директор школы предложил тренерам клуба взять мальчика на испытательный срок. Тот удачно прошел его в сентябре. Теперь он хочет отблагодарить клуб и выиграть чемпионат.

Сейчас также смотрят

Станислав искренне радуется, что снова может играть в футбол. Он волновался, что из-за долгого перерыва забудет навыки. В Украине Стас учился в академии футбольного клуба Рух во Львове.

— До отъезда из Украины я не играл три месяца. Забыл, что такое футбол и как играть. Теперь я счастлив, — говорит он.

Станиславу нравится в Шотландии, но он каждый день волнуется за своих друзей, которые остались в Украине.

Мне страшно. До войны жизнь была счастливой. Я ни о чем не беспокоился. А сейчас волнуюсь за своих друзей из-за обстрелов, волнуюсь, что их могут убить, — делится мальчик.

Он поддерживает связь с украинскими друзьями, но заводит новых в Шотландии. Сначала он стеснялся из-за языкового барьера, общался только с семьей. Впоследствии в школе подружился с мальчиком, и его английский стал лучше.

О шотландском футболе

Найл Николсон, отвечающий за поддержку игроков, их обучение и защиту, добавил:

— Мы очень серьезно относимся к заботе об игроках Данди Юнайтед, сделали все возможное, чтобы помочь Стасу и его семье, — подчеркнул он.

Также отметил, что Стас получил возможность подавать мяч на матчах взрослых игроков, как и другие ученики академии. Ему это очень понравилось. Сейчас Стас адаптируется к шотландскому футболу, потому что он несколько отличается.

Шотландский футбол — сложный, больше ориентированный на физическую выносливость. Не очень техничный, но быстрый, — подчеркивает юный футболист.

Он мечтает, что однажды будет играть, как Вирджил ван Дейк из Ливерпуля, которого считает одним из лучших защитников в мире. А также большое желание однажды заключить контракт с Барселоной.

Украинских детей не сломать. Несмотря на все препятствия, они продолжают развиваться и одерживать победы. Ранее мы рассказывали, как украинское каратэ развивается во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!