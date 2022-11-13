Тренируются, волонтерят и побеждают — как украинское карате развивается в условиях войны

Война России против Украины повлияла на жизнь всех украинцев. Все планы мгновенно разрушились. Так изменилась и жизнь украинских спортсменов. Привычные тренировки и соревнования пришлось прекратить.

Но со временем мы поняли, что нужно продолжать жить и возвращаться к своим обычным делам. Так Dojo karate team возобновила свои тренировки в Житомире, спортсмены уже успели посетить не один чемпионат и занять призовые места.

Тренер ЖОДГО Спортивный центр Додзе Александра Корягина рассказала Вікнам о том, как команда тренируется и участвует в соревнованиях сейчас, а также о волонтерстве.

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О команде Dojo karate team

Сейчас в команде тренируется около 200 спортсменов от четырех до 18 лет. К сожалению, многие из спортсменов выехали за границу и продолжают там находиться, но планируют вернуться в родной город и возобновить тренировки.

В начале полномасштабного вторжения все тренеры оставались в городе и проводили онлайн-тренировки. Сейчас команда проводит бесплатные занятия для ВПЛ. В группе занимаются дети от 6 до 12 лет. А те спортсмены, которые уже имели опыт и какие-то достижения, присоединились к общей группе.

О волонтерстве

Александра рассказывает, что в начале полномасштабного вторжения тренеры присоединились к рядам ТрО Житомира и занимались волонтерской деятельностью, которую продолжают и сейчас.

В феврале обратились к родителям детей за помощью, собирали необходимые вещи для военных: теплые вещи, продукты, лекарства и т.д.

— Мы передали ТрО наше клубное татами (специальное покрытие на пол для тренировок), карематы, обычные маты, чтобы ребятам было удобнее спать в окопах и теплее лежать на земле, — рассказывает тренер.

Также тренеры при финансовой поддержке родителей закупали генераторы, аккумуляторы и другие приборы для военных.

— Приобрели две машины для воинских частей, БПЛА, получаем гуманитарную помощь от наших друзей из Германии и Польши, — говорит Александра.

Кроме того, команда помогает и мирному населению. Последние полтора месяца занимается детскими домами, в которых проживают дети из оккупированных территорий, которые, к сожалению, остались без родителей.

— В начале октября с нашими друзьями из Волонтерского штаба помощи Житомиру провели мероприятие, которое называлось Hobby day для детей. Его целью было рассказать людям, которые приехали с оккупированных территорий, о детских кружках нашего города.

Во время мероприятия мы собрали 43 тыс. грн. На них приобрели 14 буржуек и передали их военным, — делится Александра Корягина.

О возвращении к соревнованиям

Уже в начале июня команда возобновила тренировки офлайн. Через три месяца провели первые клубные мероприятия и планировали выезды на следующие соревнования.

— Первые соревнования были для получения пояса и Клубные соревнования по общей физической подготовке. Далее по плану последовал первый этап Чемпионата Украины среди кадетов и юниоров. Это был первый этап отбора в сборную команды Украины.

Затем планировалась поездка в Польшу. Мы поехали на соревнование с 30 спортсменами. Выступление было очень удачным, дети очень соскучились по соревнованиям. В итоге мы получили первое общекомандное место, — рассказывает тренер.

Дальше соревнования продолжились: второй этап отбора в Молодежную сборную команду Украины среди кадетов и юниоров. Еще один этап будет ждать команду в декабре в Италии. Это будут соревнования уровня премьер-лиги. Планируются клубные соревнования 19 ноября, а также в Венеции.

Кроме этого, у команды уже есть два чемпиона Украины по паракарате.

Изменились ли поездки за границу

— Я не могу сказать, что стало сложнее вывозить спортсменов на соревнования. Возможно, стало немного полегче. Ведь дети очень скучают по соревнованиям.

Родители понимают, что детям сейчас очень важны положительные эмоции и победы, это поднимает их боевой дух, наш тоже. Мы видим цели и для чего сейчас работаем, — делится Александра.

Спортсмены всегда ответственно относились к соревнованиям и подготовке. Поэтому тренер не может сказать, что они начали чувствовать большую ответственность.

Как встречают украинскую команду за границей

Александра вспомнила историю: когда дети выезжали на международные соревнования, каждый взял с собой флаг Украины. Они надевали его на награждение и пели гимн Украины.

— Когда мы были в Польше, в конце соревнований, когда нашу команду наградили, мы фотографировались с медалями, кубками и пели гимн Украины.

Организаторы соревнований подошли к нам, обняли спортсменов и продолжили петь гимн Украины вместе с нами. Было очень приятно.

На протяжении всего турнира и подготовки к нему мы чувствовали поддержку наших друзей из Польши, — говорит она.

О мотивации спортсменов

Тренер признается: когда вернулись к офлайн-тренировкам, было трудно мотивировать спортсменов. Занятия прерывали воздушные тревоги. Но когда провели первые клубные соревнования, дети стали усерднее заниматься.

— Они увидели, что у нас все же есть будущее. Мы можем ездить на соревнования и показывать хорошие результаты, представлять Украину. Появилась мотивация, вера в себя и команду, и работать сейчас намного легче, — делится она.

Что касается украинских соревнований, Александра рассказывает, что было всего несколько турниров среди кадетов и юниоров, то есть для детей от 14 лет. Конечно, для их проведения необходимо, чтобы было укрытие, а во время воздушной тревоги все останавливается.

Тренер надеется, что вскоре в Украине будут проводить чемпионаты и для детей.

Раньше мы рассказывали историю украинского кикбоксера Романа Щербатюка. Он с ринга отправился на фронт, однако смог ненадолго отлучиться и завоевать бронзу на Всемирных играх.

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