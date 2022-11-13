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Тренируются, волонтерят и побеждают — как украинское карате развивается в условиях войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 ноября 2022, 16:00
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