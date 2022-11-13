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Тренуються, волонтерять, здобувають перемоги — як українське карате розвивається в умовах війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Листопада 2022, 16:00
Dojo karate team: як українське карате розвивається під час війни

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