Розповіді

Юна зірка футболу з України — як 12-річний хлопчик підписав контракт із шотландським клубом

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 18:00
Станіслав Драбич: українець підписав контракт з футбольним клубом Шотландії

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Юна зірка футболу з України — як 12-річний хлопчик підписав контракт із шотландським клубом
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