Юна зірка футболу з України — як 12-річний хлопчик підписав контракт із шотландським клубом

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхали мільйони українців. З одного боку, це можливість розповісти про нашу культуру, країну та продемонструвати наші таланти.

Так, 12-річний Станіслав Драбич, який виїхав із родиною у березні до Шотландії, вразив своїми навичками у футболі. Хлопчик навіть пройшов відбір до футбольної школи Данді Юнайтед, розповідають у BBC Україна.

Як потрапив у Данді Юнайтед

Станіслав мешкає у місті Моніфіт, тут він зміг показати свій талант на футбольному полі. Тож директор школи запропонував тренерам клубу взяти хлопчика на випробувальний термін. Той успішно пройшов його у вересні. Тепер він хоче віддячити клубу та виграти чемпіонат.

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Станіслав щиро тішиться, що знову може грати у футбол. Він хвилювався, що через довгу перерву забуде навички. В Україні Стас навчався в академії футбольного клубу Рух у Львові.

— До від’їзду з України я не грав три місяці. Забув, що таке футбол і як грати. Тепер я щасливий, — каже він.

Станіславу подобається у Шотландії, але він щодня хвилюється за своїх друзів, які не виїхали з України.

Мені страшно. До війни життя було щасливим. Я ні про що не турбувався. А зараз хвилююся за своїх друзів через обстріли, хвилююся, що їх можуть вбити, — ділиться хлопчик.

Він підтримує зв’язок з українськими друзями, але й заводить нових у Шотландії. Спершу він соромився через мовний бар’єр, спілкувався тільки з родиною. Згодом у школі подружився з хлопчиком, і його англійська стала кращою.

Про шотландський футбол

Найл Ніколсон, що відповідає за підтримку гравців, їхнє навчання та захист, додав:

— Ми дуже серйозно ставимося до піклування про гравців у Данді Юнайтед, зробили все можливе, щоб допомогти Стасу і його родині, — наголосив він.

Також підкреслив, що Стас отримав змогу подавати м’ячі на матчі дорослих гравців, як і інші учні академії. Йому це дуже сподобалося. Зараз Стас адаптується до шотландського футболу, бо він трохи інший.

Шотландський футбол — складний, більше орієнтований на фізичну витривалість. Не дуже технічний, але швидкий, — підкреслює юний футболіст.

Він мріє, що одного дня гратиме, як Вірджил ван Дейк з Ліверпуля, якого вважає одним із найкращих захисників у світі. А також має велике бажання одного дня укласти контракт з Барселоною.

Українські діти — незламні, попри усі перешкоди продовжують розвиватися та здобувати перемоги. Раніше ми розповідали, як українське карате розвивається під час війни.

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