Знову ходить та мріє грати у футбол: 11-річний Артем пережив кому та вісім операцій через російський обстріл

Приблизно 10 000 дітей постраждали через війну. З них близько 400 загинули та понад 700 дітей отримали поранення. І це — лише приблизні підрахунки Офісу Генерального прокурора.

11-річному Артему довелося пережити кому та вісім операцій. Усе це відбулося через обстріл прямо під час його футбольної гри з іншими дітьми на дитячому майданчику.

Під футболкою були ребра та легені

Його мама Анна Соколова пригадує день, коли російська ракета мало не відібрала в неї сина. Наприкінці червня її 11-річний Артем грав з друзями у футбол у дворі свого будинку у Харкові. Близько шостої години вечора раптово спальний район міста росіяни обстріляли касетними бомбами. Сповіщення про повітряну тривогу не встигли спрацювати, ніхто не зміг сховатись.

Після вибуху спершу мати побачила розірвану руку сина.

Вирвало артерію — кров просто фонтанувала. Я закричала: в нього кров ішла з рота. Піднявши футболку, я побачила його ребра і легені.

Хлопчика відвезли до найближчої лікарні, відразу прооперували та стабілізували. Дитина отримала проникливе уламкове поранення грудної клітки та черевної порожнини. Три доби Артем провів у комі. Вже за тиждень у вкрай тяжкому стані його привезли до львівської лікарні.

— Артем потрапив до лікарні у стані септичного шоку, фактично на дихальній підтримці. При госпіталізації ми помітили, що його рани загнивають. Після вичищення його щоденні перев’язки проходили під наркозом, — розповідає про стан маленького пацієнта його хірург Дмитро Грицак.

В Артема були пошкоджені легені, діафрагма та печінка. Понад місяць хлопець провів у реанімації, де медики боролися за його життя.

Понад вісім оперативних втручань, два з яких були доволі розлогими та об’ємними. Оперували разом з нашими британсько-американськими колегами. Операції полягали у відновленні цілісності грудної клітки, правої половини легені, а також печінки, — каже керівник хірургічного центру Андрій Дворакевич.

Артему зробили також пластичну операцію.

— У хлопця були відсутні фрагмент восьмого ребра і тканини, які б закривали грудну та черевну порожнини. Ми взяли м’язево-шкірний клапоть зі спини та на судинній ніжці, щоб перемістити на грудну та черевну порожнини.

Місяць Артем провів нерухомо на лікарняному ліжку. Тож мусив заново вчитися ходити та разом з реабілітологом відновлював роботу руки.

Мама Артема дякує лікарям за порятунок сина. Тепер її хлопчик сам ходить та мріє знову грати у футбол.

Разом з фізичною реабілітацією кожній дитині, яка пережила такі травми, необхідна й моральна підтримка та відновлення. Поширеною є кінна реабілітація, більш відома як іпотерапія. Читай, де в Україні відкрилася іпотерапія для військових та дітей.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!