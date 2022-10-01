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Знову ходить та мріє грати у футбол: 11-річний Артем пережив кому та вісім операцій через російський обстріл

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 01 Жовтня 2022, 14:00

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