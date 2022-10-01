Снова ходит и мечтает играть в футбол: 11-летний Артем пережил кому и восемь операций из-за российских обстрелов

Приблизительно 10 000 детей пострадали из-за войны. Из них около 400 погибли и более 700 детей получили ранения. И это только приблизительные подсчеты Офиса Генерального прокурора.

11-летнему Артему пришлось пережить кому и восемь операций. Все это из-за обстрела прямо во время его футбольной игры с другими детьми на детской площадке.

Под футболкой были ребра и легкие

Его мама Анна Соколова вспоминает день, когда российская ракета чуть не забрала у нее сына. В конце июня ее 11-летний Артем играл с друзьями в футбол во дворе своего дома в Харькове. Около шести часов вечера внезапно спальный район города россияне обстреляли кассетными бомбами. Уведомления о воздушной тревоге не успели сработать, никто не смог спрятаться.

Сейчас также смотрят

После взрыва мать увидела разорванную руку сына.

Вырвало артерию — кровь просто фонтанировала. Я закричала: у него кровь шла изо рта. Подняв футболку, я увидела его ребра и легкие.

Мальчика отвезли в ближайшую больницу, сразу прооперировали и стабилизировали. Ребенок получил проникновенное осколочное ранение грудной клетки и брюшной полости. Трое суток Артем провел в коме. Уже через неделю в крайне тяжелом состоянии его привезли во львовскую больницу.

— Артем попал в больницу в состоянии септического шока фактически на дыхательной поддержке. При госпитализации мы заметили, что его раны загнивают. После вычистки его ежедневные перевязки проходили под наркозом, — рассказывает о состоянии маленького пациента его хирург Дмитрий Грицак.

У Артема были повреждены легкие, диафрагма и печень. Больше месяца парень провел в реанимации, где медики боролись за его жизнь.

Более восьми оперативных вмешательств, два из которых были достаточно пространными и объемными. Оперировали вместе с нашими британско-американскими коллегами. Операции заключались в восстановлении целостности грудной клетки, правой половины легкого, а также печени, — говорит руководитель хирургического центра Андрей Дворакевич.

Артёму сделали также пластическую операцию.

— У парня отсутствовали фрагмент восьмого ребра и ткани, закрывающие грудную и брюшную полости. Мы взяли мышечно-кожный лоскут со спины и на сосудистой ножке, чтобы переместить на грудную и брюшную полости.

Месяц Артем провел неподвижно на больничной койке. Поэтому должен был снова учиться ходить и вместе с реабилитологом возобновлял работу руки.

Мама Артема благодарит врачей за спасение сына. Теперь ее мальчик сам ходит и мечтает снова играть в футбол.

Вместе с физической реабилитацией каждому ребенку, который пережил такие травмы, необходима и моральная поддержка и восстановление. Распространена конная реабилитация, более известная как иппотерапия. Читай, где в Украине открылась иппотерапия для военных и детей.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!