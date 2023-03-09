Новини
Партнерський матеріал

Захищено: Зірки на задньому плані! П’ять найбільш недооцінених футболістів з початку століття

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 09 Березня 2023, 17:40
Захищено: Зірки на задньому плані! П’ять найбільш недооцінених футболістів з початку століття
Фото: Getty Images

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Чебуреки: рецепти на всі випадки життя
За ними збираємося в український Крим: покроковий рецепт смачних чебуреків
Коли почнуться весняні канікули
Підуть відпочивати вже у березні: коли почнуться весняні канікули для школярів
Ковід
Коронавірус в Україні: кількість хворих стрімко зростає
Дивитись більше

Матеріали по темі

що їсти перед тренуванням
Щоб досягти максимальної ефективності: коли й що їсти перед тренуванням
Комплекс вправ для людей 60+: спорт, який покращує самопочуття
Старість зачекає: комплекс простих вправ для людей 60+ — тренування від Аніти Луценко
Захищено: Зірки на задньому плані! П’ять найбільш недооцінених футболістів з початку століття
Не магія, а комплексний підхід — як позбутись обвислого живота та боків
ТОП-5 поз йоги для зняття стресу та емоційного розслаблення
Ці вправи можуть виконати й новачки! ТОП-5 асан для зняття стресу та розслаблення

Відео
0:03:00
Robotiada 2023

Юні й непереможні! Українці виграли міжнародні змагання з робототехніки
0:03:14
У Вінниці військовослужбовці власними руками побудували храм
Поспішають оздобити храм до дня перемоги України — у Вінниці військові самостійно побудували церкву
0:04:05
Новини Дніпра
Жінку витягли, а домашніх улюбленців не встигли… Марганець під прицілом РФ
Карта бойових дій в Україні 10.03.2023 онлайн
Російська тактика терору та запуск 84 ракет: карта бойових дій в Україні 10 березня в режимі онлайн
0:03:36
Прикордонники з Львівської області про бої за Авдіївку
Росіяни не зважали на те, що йшли по трупах своїх побратимів — львівські прикордонники про бої за Авдіївку
0:02:56
Миколаївщина обстріл
Горіло все. Новогригорівка на Миколаївщині оговтується від “русского міра”
0:04:47
Як не стати жертвою псевдоволонтерів
Наживаються на мільйони гривень — як не стати жертвою псевдоволонтерів під час війни
0:01:50
пологовий будинок 2 у Маріуполі
Страшні роковини російського обстрілу пологового будинку в Маріуполі — як це було
Вибори
Коли вибори в США та хто буде балотуватися: все, що відомо
0:02:28
Історія Назара Борознюка про реабілітацію дітей після протезування
У нас така дружба! Історія лікаря, який реабілітує діток після протезування
Більше відео
причина відмови у субсидії
Читати далі
Хто може не отримати субсидію у 2023 році: причини відмови
Захищено: Зірки на задньому плані! П’ять найбільш недооцінених футболістів з початку століття
Читати далі
Друг моєї дитини втратив близьких на війні: як підготувати сина чи доньку до важкої розмови

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь