Как вывести 1000 Зеленского: можно снять деньги с карты

В рамках программы Зимняя поддержка, анонсированная президентом Владимиром Зеленским, миллионы украинцев могут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Однако вопрос о том, можно ли снять эти средства или вывести их на обычную банковскую карту, вызывает немало дискуссий.

Читай в материале, как можно вывести 1000 Владимира Зеленского и есть ли возможные способы их вывода.

Как вывести 1000 гривен Владимира Зеленского

Перевод на другую карточку или снятие наличными этой 1000 гривен запрещен и невозможен. Однако в прошлом году, по программе “Зимова єПідтримка” некоторые пользователи находили собственные способы вывода этих денег. Теперь 1000 гривен Зеленского вывести невозможно.

Программа Зимняя поддержка стартовала 16 ноября 2025 года. Каждый гражданин Украины, включая детей, находящихся на территории страны (за исключением временно оккупированных регионов), может подать заявку на выплату.

Читать по теме Как получить 1000 грн Зимней поддержки: способы подачи заявки На что можно использовать 1000 грн?

Цель инициативы — помочь людям подготовиться к зиме, облегчить расходы и поддержать экономику. Эти средства не облагаются налогами и предоставляются всем независимо от уровня доходов.

Средства зачисляются на виртуальную карту Национального Кэшбека, которую можно открыть в банках-партнерах, таких как ПриватБанк или Монобанк.

Официально деньги можно потратить до 30 июня 2026 на следующие категории: донаты для ВСУ и благотворительность, оплату коммунальных услуг, почтовые услуги, пищевые продукты в магазинах, лекарственные средства, книги и печатную продукцию. Чтобы получить выплату, нужно авторизироваться в Дии, перейти в раздел Зимняя поддержка, подать заявку и выбрать получателя (себя или ребенка).

Если у тебя нет Дии, то ты можешь получить выплату без приложения: тебе следует обратиться в ближайшее отделение Укрпочты с собственным паспортом и идентификационным кодом.

Раньше мы писали, кто может получить 6500 гривен Зимней поддержки — читай в материале, какие категории людей могут подать заявку на выплату.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!