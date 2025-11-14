Как получить 1000 грн Зимней поддержки: способы подачи заявки

Уже завтра, 15 ноября, каждый гражданин Украины, который находится на территории государства, сможет получить очередную “Зимову підтримку”. Читай в материале, как его получить и до когда можно воспользоваться денежными средствами.

Как получить 1000 гривен: Зимова підтримка

В своем Telegram Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что правительство готовится к запуску программы «Зимова відтримка». Уже с субботы по 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в Дии на 1000 гривен.

Средства можно получить, предварительно подав заявку в два разных способа:

в приложении Дия: после обработки заявки, средства поступят на карточку Национальный кэшбек. Средства можно будет потратить на лекарства, коммунальные услуги, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги, благотворительность и донаты Силам обороны;

в отделении Укрпочты, где выплата придет на специальный счет. Если ты будешь получать средства таким способом, то их можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Для подачи заявки на получение помощи через Дию тебе нужно:

иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

установить мобильное приложение Дия и пройти электронную идентификацию и аутентификацию с подтверждением пребывания на территории Украины;

выбрать в приложение Дия услугу Зимняя поддержка и подать заявку на получение помощи;

при отсутствии специального счета для зачисления кэшбека открыть такой счет.

Воспользоваться 1000 гривен зимней поддержки можно до 30 июня 2026 года. Как отмечает Свириденко, цель “Зимової підтримки” — охватить как можно больше людей поддержкой от государства в преддверии зимы.

