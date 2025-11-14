Як отримати 1000 грн Зимової підтримки: способи подачі заявки

Уже відзавтра, 15 листопада, кожен громадянин України, який знаходиться на території держави, зможе отримати чергову Зимову підтримку. Читай у матеріалі, як її отримати та до коли можна скористатися коштами.

Як отримати 1000 гривень: Зимова підтримка

У своєму Telegram Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що уряд готується до запуску програми Зимова підтримка. Вже з суботи до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку в Дії на 1000 гривень.

Кошти можна отримати, попередньо подавши заявку у два різні способи:

у застосунку Дія: після опрацювання заявки, кошти надійдуть на картку Національний кешбек. Кошти можна буде витратити на на ліки, комунальні послуги, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги, благодійність та донати Силам оборони;

у відділенні Укрпошти, де виплата прийде на спеціальний рахунок. Якщо ти отримуватимеш кошти таким способом, то їх можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Для подання заявки на отримання допомоги через Дію тобі потрібно:

мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;

встановити мобільний застосунок Дія і пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з підтвердженням перебування на території України;

обрати в застосунку Дія послугу Зимова підтримка та подати заявку на отримання допомоги;

у разі відсутності спеціального рахунку для зарахування кешбеку відкрити такий рахунок.

Скористатися 1000 гривень Зимової підтримки можна до 30 червня 2026 року. Як зазначає Свириденко, мета Зимової підтримки — охопити якомога більше людей підтримкою від держави напередодні зими.

