Как получить тысячу гривен Зеленского без Дії: доступный всем способ

С 15 ноября 2025 года каждый гражданин Украины, находящийся на ее территории, имеет право получить тысячу гривен социальной помощи. Оформить выплату можно через Дію. А для тех, у кого нет смартфона или он не зарегистрирован в приложении, Минсоцполитики разработало альтернативный вариант. Как получить тысячу Зеленского, если нет Дії — читай в материале.

Как получить 1000 гривен от Зеленского, если нет Дії

Как сообщает Правительственный портал, финансовая помощь предназначена абсолютно всем украинцам, независимо от их уровня доходов. Единственное условие — ты должен находиться на родине, а не за границей.

Эту универсальность выплат объясняют тем, что в условиях войны уязвимы все, ведь враг обстреливает всю территорию Украины, и трудно предсказать, кто нуждается в помощи в первую очередь.

В целом механизм выплат социальной помощи такого плана уже знаком украинцам: во время эпидемии COVID программа єПідтримка работала, и миллионы граждан получили по тысяче гривен от государства.

Нынешнюю 1000 гривен от Зеленского, как прозвали эту инициативу в народе, можно получить, начиная с 1 декабря 2024 года.

Где и как получить тысячу Зеленского без Дії

Программа охватывает и взрослых и детей, поэтому родители могут оформить помощь на свой счет. В Минсоцполитике понимают, что эти средства важны прежде всего людям из уязвимых слоев населения, ведь многие из них не имеют смартфонов и не могут оформить помощь в приложении Дія.

Разрабатывают механизм выплаты тысячи гривен помощи от Зеленского через отделения Укрпочты. Для ее получения потребуется паспорт и идентификационный код.

Этим способом смогут воспользоваться все граждане, не имеющие доступа к мобильному приложению Дія.

Тем же, кто может оформить выплату через смартфон, предлагают в течение трех зимних месяцев — декабря, января, февраля — подать заявку через Дію. Для этого нужно активировать карту Национального кешбека (если это не было сделано раньше). 1000 гривен поступит на нее.

Как и в предыдущем случае, во время эпидемии COVID, потратить деньги можно только на определенные программы: оплату коммуналки, покупку медикаментов, донаты в фонды, поддерживающие Силы Обороны и т.д.

