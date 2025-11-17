Як отримати тисячу гривень Зеленського без Дії: доступний всім спосіб

З 15 листопада 2025 року кожен громадянин України, який перебуває на її території, має право отримати тисячу гривень соціальної допомоги. Оформити виплату можна через програму Дія. А для тих, хто не має смартфона чи не зареєстрований у додатку, Мінсоцполітики розробило альтернативний варіант. Як отримати тисячу від Зеленського, якщо немає Дії — читай у матеріалі.

Як отримати 1000 гривень від Зеленського, якщо немає Дії

Як повідомляє Урядовий портал, фінансова допомога призначена абсолютно всім українцям, незалежно від їхнього рівня доходів. Єдина умова — ти маєш перебувати на батьківщині, а не за кордоном.

Цю універсальність виплат пояснюють тим, що в умовах війни уразливі всі, адже ворог обстрілює всю територію України, і важко передбачити, хто потребуватиме допомоги насамперед.

Загалом механізм виплат соціальної допомоги такого плану вже знайомий українцям: під час епідемії COVID програма єПідтримка працювала, і мільйони громадян отримали по тисячі гривень від держави.

Нинішню 1000 гривень від Зеленського — як прозвали владну ініціативу в народі — можна отримати, починаючи з 1 грудня 2024 року.

Де і як отримати тисячу Зеленського без Дії

Програма охоплює і дорослих, і дітей, тому батьки можуть оформити допомогу на свій рахунок. У Мінсоцполітики розуміють, що ці кошти важливі насамперед людям з вразливих верств населення, серед яких далеко не всі мають смартфони та можуть оформити допомогу у додатку Дія.

Наразі розробляють механізм виплат тисячі гривень допомоги від Зеленського через відділення Укрпошти. Для її отримання знадобиться паспорт та ідентифікаційний код.

Цим способом зможуть скористатися всі громадяни, які не мають доступу до мобільного додатку Дія.

Тим же, хто може оформити виплату через смартфон, пропонують протягом трьох зимових місяців — грудня, січня, лютого — подати заявку через Дію. Для цього потрібно активувати картку Національного кешбеку (якщо це не було зроблено раніше). 1000 гривень надійде на неї.

Як і у попередньому випадку, під час епідемії COVID, витратити гроші можна буде лише на певні програми: оплату комуналки, купівлю медикаментів, на донати до фондів, які підтримують Сили Оборони тощо.

