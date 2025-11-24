Як вивести 1000 Зеленського: чи можливо зняти гроші з картки

У рамках програми Зимова підтримка, анонсованої президентом Володимиром Зеленським, мільйони українців можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1000 гривень. Однак питання про те, чи можна зняти ці кошти або вивести їх на звичайну банківську картку, викликає чимало дискусій.

Читай у матеріалі, як можна вивести 1000 Володимира Зеленського та чи є можливі способи їх виводу.

Як вивести 1000 гривень Володимира Зеленського

Переказ на іншу картку чи зняття готівкою цієї 1000 гривень заборонено і не є можливим. Однак минулого року, за програмою Зимова єПідтримка деякі користувачі знаходили власні способи виведення цих грошей. Наразі 1000 гривень Зеленського вивести неможливо.

Програма Зимова підтримка стартувала 16 листопада 2025 року. Кожен громадянин України, включаючи дітей, який перебуває на території країни (за винятком тимчасово окупованих регіонів), може подати заявку на виплату.

Мета ініціативи — допомогти людям підготуватися до зими, полегшити витрати та підтримати економіку. Ці кошти не обкладаються податками і надаються всім, незалежно від рівня доходів.

Кошти зараховуються на віртуальну картку Національного кешбеку, яку можна відкрити в банках-партнерах, таких як ПриватБанк чи Монобанк.

Офіційно гроші можна витратити до 30 червня 2026 року на такі категорії: донати для ЗСУ та благодійність, оплату комунальних послуг, поштові послуги, харчові продукти в магазинах, лікарські засоби, книги та друковану продукцію. Щоб отримати виплату, потрібно авторизуватися в Дії, перейти в розділ Зимова підтримка, подати заявку та обрати отримувача (себе чи дитину).

Якщо у тебе немає Дії, то ти можеш отримати виплату і без застосунку: тобі слід звернутися до найближчого відділення Укрпошти із власним паспортом та ідентифікаційним кодом.

