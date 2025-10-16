Програма Тепла зима: українці зможуть отримати 6500 гривень

Кабінет міністрів планує одноразову грошову допомогу у розмірі 6 500 гривень для громадян, які найбільше потребують підтримки в зимовий період. Виплата проводитиметься в межах урядової програми Тепла зима напередодні опалювального сезону.

Про це йдеться в проекті постанови уряду.

Загалом фінансову допомогу планують надати близько 660 тисячам українців, а на ці потреби держава закладає 4,3 мільярда гривень з держбюджету.

Хто отримає допомогу

Уряд планує охопити кілька категорій населення, для яких зима може стати особливо складною.

Насамперед це діти з-поміж внутрішньо переміщених осіб — понад чверть мільйона хлопчиків і дівчат, які разом із батьками залишили свої домівки через війну.

Підтримку отримають також люди з інвалідністю І групи серед ВПО, що не можуть самостійно подбати про себе. У списку — й одинокі пенсіонери, які живуть без рідних та отримують надбавку на догляд.

Читати на тему Які виплати враховують на субсидію 2025: КМУ змінив перелік Які доходи не врахують для субсидії — читай у матеріалі.

Крім того, допомогу у 6 500 гривень заплановано для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, а також для дітей-сиріт і вихованців прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу, зокрема тих, хто має інвалідність.

Найчисельніша група отримувачів — діти з малозабезпечених родин: таких понад третина від усіх, хто отримає виплати.

Як виплачуватимуть гроші

Кошти надходитимуть за рахунок бюджету Міністерства соціальної політики в межах програм соціального захисту.

Отримати гроші можна буде на спеціальний рахунок або віртуальну Дія.Картку. Використати допомогу дозволять протягом 180 днів із моменту зарахування.

Наразі проект постанови перебуває на громадському обговоренні, після чого уряд ухвалить остаточне рішення.

Цікаво, що чисельність населення за роки війни суттєво скоротилася, і країна вже наближається до стану демографічної кризи. На цьому тлі дедалі частіше порушується питання — чи планує уряд стимулювати народжуваність за допомогою додаткових виплат.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!