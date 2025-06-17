Для тебе Економія

Які виплати враховують на субсидію 2025: КМУ змінив перелік

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Червня 2025, 17:45
Субсидії 2025
Фото Unsplash

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