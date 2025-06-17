Які виплати враховують на субсидію 2025: КМУ змінив перелік

Фото Unsplash Кабінет міністрів України схвалив постанову № 303, за якою змінюються алгоритми обчислення середньомісячного доходу родини для надання субсидій на комунальні послуги. Які виплати більше не враховуватимуть і якої суми зарплати буде достатньо для надання субсидії? КМУ змінив перелік виплат, які враховують на субсидію Про зміни повідомили у прес-службі ПФУ. У документі збільшили перелік виплат, які відтепер не враховуватимуть або ж навпаки враховуватимуть для надання субсидії на комунальні послуги та купівлю твердого / рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу. Відтепер для субсидій не враховуватимуть такі виплати: призначена субсидія на оренду житла, яку почали отримувати ВПО з кінця січня 2025. Враховуватимуть як дохід родини для надання субсидії отримані аліменти. Крім усього, у документі уточнили, що дохід військовослужбовців враховуватимуть для субсидій в обсязі, який лишається після сплати військового збору. Кому можуть скасувати субсидію у 2025 Скасувати субсидію у 2025 році можуть у випадках, якщо борг за комунальні послуги перевищив 680 грн або ж заборгованість існує понад три місяці. Крім усього, держава має право скасувати виплату субсидій і в інших випадках — якщо помер той, на кого була оформлена субсидія; якщо родина заробляє більше, ніж вказала; або ж отримувачі субсидії змінили місце проживання, а пільга на комуналку була закріплена за конкретною адресою. Читати на тему Хто може не отримати субсидію у 2024 році: причини відмови Кому можуть відмовити в субсидії: повний список причин відмови від Пенсійного фонду. Середньомісячний дохід родини: що входить До суми середньомісячного сукупного доходу родини входять зарплати кожного з членів сім’ї після оподаткування, грошове забезпечення військових, пенсії та забезпечення суддів після відставки, стипендії, соціальні виплати, допомога з безробіття, а також виплати фондів соцстрахування. До доходу зараховують і грошові перекази з-за кордону, дивіденди від цінних паперів. Для ФОП 1-ї групи на спрощеному типі оподаткування враховують один розмір мінімальної зарплати. Для ФОП 2-ї групи на спрощеному типі оподаткування враховують дві мінімальні зарплати. І три мінімальні зарплати враховуються для ФОП на 3-й та 4-й групі спрощеного типу оподаткування. Не входять до середньомісячного доходу родини: виплати дітям-сиротам, а також виплати дітям, позбавленим батьківського піклування, одноразова частина виплати за народження дитини, винагорода матерям-героїням, компенсація за тимчасове розміщення ВПО, компенсація за муніципальну няню, соціальна допомога на догляд за дітьми з інвалідністю, дотації на молодняк, допомога на поховання, а відтепер і призначена субсидія на оренду житла для ВПО. Не враховуються як дохід й інші види допомоги: єПідтримка, Національний кешбек, допомога дитячим будинкам сімейного типу, від благодійних організацій, на реабілітацію, пакунок малюка, дохід від депозиту. Раніше ми розповідали про зміну субсидій для ВПО з лютого 2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Економія, Комуналка, соціальні виплати Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter