Які виплати враховують на субсидію 2025: КМУ змінив перелік

Кабінет міністрів України схвалив постанову № 303, за якою змінюються алгоритми обчислення середньомісячного доходу родини для надання субсидій на комунальні послуги. Які виплати більше не враховуватимуть і якої суми зарплати буде достатньо для надання субсидії?

КМУ змінив перелік виплат, які враховують на субсидію

Про зміни повідомили у прес-службі ПФУ. У документі збільшили перелік виплат, які відтепер не враховуватимуть або ж навпаки враховуватимуть для надання субсидії на комунальні послуги та купівлю твердого / рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу.

Відтепер для субсидій не враховуватимуть такі виплати:

призначена субсидія на оренду житла, яку почали отримувати ВПО з кінця січня 2025.

Враховуватимуть як дохід родини для надання субсидії отримані аліменти.

Крім усього, у документі уточнили, що дохід військовослужбовців враховуватимуть для субсидій в обсязі, який лишається після сплати військового збору.

Кому можуть скасувати субсидію у 2025

Скасувати субсидію у 2025 році можуть у випадках, якщо борг за комунальні послуги перевищив 680 грн або ж заборгованість існує понад три місяці.

Крім усього, держава має право скасувати виплату субсидій і в інших випадках — якщо помер той, на кого була оформлена субсидія; якщо родина заробляє більше, ніж вказала; або ж отримувачі субсидії змінили місце проживання, а пільга на комуналку була закріплена за конкретною адресою.

Середньомісячний дохід родини: що входить

До суми середньомісячного сукупного доходу родини входять зарплати кожного з членів сім’ї після оподаткування, грошове забезпечення військових, пенсії та забезпечення суддів після відставки, стипендії, соціальні виплати, допомога з безробіття, а також виплати фондів соцстрахування.

До доходу зараховують і грошові перекази з-за кордону, дивіденди від цінних паперів.

Для ФОП 1-ї групи на спрощеному типі оподаткування враховують один розмір мінімальної зарплати. Для ФОП 2-ї групи на спрощеному типі оподаткування враховують дві мінімальні зарплати. І три мінімальні зарплати враховуються для ФОП на 3-й та 4-й групі спрощеного типу оподаткування.

Не входять до середньомісячного доходу родини: виплати дітям-сиротам, а також виплати дітям, позбавленим батьківського піклування, одноразова частина виплати за народження дитини, винагорода матерям-героїням, компенсація за тимчасове розміщення ВПО, компенсація за муніципальну няню, соціальна допомога на догляд за дітьми з інвалідністю, дотації на молодняк, допомога на поховання, а відтепер і призначена субсидія на оренду житла для ВПО.

Не враховуються як дохід й інші види допомоги: єПідтримка, Національний кешбек, допомога дитячим будинкам сімейного типу, від благодійних організацій, на реабілітацію, пакунок малюка, дохід від депозиту.

Раніше ми розповідали про зміну субсидій для ВПО з лютого 2025.

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