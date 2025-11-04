Куди витратити тисячу від Зеленського: які покупки можна оплатити виплатою

Українці знову отримають зимову підтримку від держави — програму прямих виплат, яку ініціював президент Володимир Зеленський, щоб допомогти громадянам пережити холодний сезон.

Проєкт діє з грудня 2024 року та охоплює мільйони українців — передусім пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, родини з дітьми й малозабезпечені сім’ї. Як і торік, держава виплатить тисячу гривень, яку можна витратити на найнеобхідніше.

Куди витратити 1000: найпопулярніші варіанти

За даними Міністерства економіки України, минулого року українці витрачали тисячу від Зеленського переважно на базові речі:

Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% усіх витрат).

Зв’язок, мобільний інтернет, телекомунікації — 1,9 млрд грн.

Ліки й медичні товари — 237 млн грн.

Книжки та друковану продукцію — 178 млн грн.

Харчування у кафе та ресторанах — 443 млн грн.

Транспорт — 120 млн грн (залізниця, автобуси, метро).

Благодійність і донати на ЗСУ — мільйони гривень.

Розваги — кінотеатри, театри, музеї — близько 80 млн грн.

Куди витратити 1000 від Зеленського цього року

Поки оновлених правил програми уряд ще не оприлюднив, але очікується, що напрямки витрат залишаться подібними.

Якщо ініціативу продовжать, тисячу Зеленського можна буде витратити на:

Оплату комуналки (газ, світло, вода, опалення);

Мобільний зв’язок або інтернет;

Аптеку або медичні послуги;

Квитки на потяг, автобус чи метро;

Допомогу військовим або благодійним фондам;

Купівлю книжок, журналів чи освітніх курсів;

Кіно, театр або культурні заходи.

Що можна купити за тисячу Зеленського

Якщо кошти ще не використані, їх можна витратити до кінця 2025 року. За 1000 гривень від Зеленського можна оплатити місяць інтернету, поповнити картку на транспорт, купити набір сезонних ліків, дві книжки або зробити донат на ЗСУ.

